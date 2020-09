Kuvat: Bistroruokaa tarjoava ravintola Filipof avasi Torikadun arvorakennuksessa Joensuun keskustassa – "Haluamme tarjota hieman arjen luksusta lounaallakin"

Bistrotyyppinen ravintola Filipof avaa ovensa tiistaina Torikatu 10:ssä olevassa vanhassa hirsitalossa. Talo on kevään aikaan remontoitu täysin.

– Kun kävin tätä tammikuussa katsomassa, tässä oli käytännössä pelkkä kuoppa eikä ikkunoitakaan ollut, muistelee yrittäjä Tiia Tahvanainen, 33.

Nyt yli 150-vuotias arvorakennus pääsee oikeuksiinsa. Massiiviset hirret on jätetty isolta osin näkyviin, kakluuniuunit on laitettu juhlakuntoon ja niin edelleen.

– Oli hienoa olla mukana remontin edetessä. Näin pääsi suunnittelemaan keittiön ja muut toiminnot alusta alkaen. Kevät on kyllä ollut todella työntäyteinen.

Asiakaspaikkoja Filipofissa on ravintolasalissa 60, kabinetissa 20–30 ja pubin puolella 60.

Työntekijöitä ravintolassa on yrittäjän itsensä lisäksi kuusi. Ensi kesänä ravintolalle avataan myös terassi.

Filipofissa tarjoillaan sekä a´la cartea iltaisin että lounasta päivisin. Lista vaihtuu kolmesta neljään kertaa vuodessa.

– Ruokamme on bistrotyyppistä, simppeliä ja maistuvaa. Hyviä makuja, selkeyttä ja laadukkaita raaka-aineita sekä lähiruokaa.

Keittiön pohjalla on ranskalainen klassinen keittiö, mutta venäläis-karjalaisilla vivahteilla, Tahvanainen kuvailee.

Listalta löytyy tällä hetkellä muun muassa luomukaritsaa, kuhaa, blinejä, lihapullia ja niin edelleen. Pubin puolella on oma pubilistansa.

Lounas Filipofissa tulee pöytiin lautasannoksina.

– Haluamme tarjota hieman arjen luksusta lounaallakin, mutta kuitenkin ripeästi, että ruuan ehtii nauttia ruokatunnilla.

Myös jonkin ajan kuluttua käynnistyvä sunnuntaibrunssi tarjoillaan pöytiin.

– Olin tämän jo päättänyt ennen koronaa, mutta se viimeistään asian ratkaisi.

Ravintolan sijainti mietitytti Tahvanaista aluksi, mutta nyt paikka tuntuu passelilta.

– Tämä on vain korttelin päässä torista mutta silti rauhallinen paikka. Ja on hyvä, että Torikatu 12:sta on jo toimintaa.

Tahvanainen sanoo myös havainneensa, että kesällä ihmiset liikkuvat aiempaa laajemmin joenrannassa kahvila Rennon ja Ylisoutajansillan jäätelökioskin ansioista.

– Ja me olemme Penttilän uuden asuinalueen lähiravintola tällä puolella jokea. Toivon, että ensi kesästä tulee meille hyvä.

Koronatilanne myöhästytti ravintolan avaamista jonkin verran, kun osassa tavaratoimituksissa oli sen vuoksi viivettä.

Myös ravintoloille elintärkeä pikkujoulukausi on tänä vuonna täysi arvoitus.

– Kyllä minulta tutut keväällä kyselivät, että aionko avata ravintolan vaikka on koronatilanne. Kaduttaisi kyllä tällä hetkellä todella paljon, jos olisin tuolloin perääntynyt. Tämä on täysin ainutlaatuinen paikka.

Ravintola Filipofin käytössä oleva rakennus on vuodelta 1862. Tuolloin sen rakensi Impilahdelta tullut kauppias Jakob Filipoff. Hän asui talossa perheensä kanssa ja piti siinä sekatavarakauppaansa 1900-luvun puolelle saakka.

Talossa on ollut hänen jälkeensä monta eri toimijaa: vuorollaan talossa on ollut rautakauppa, pankki, Laakkosen ensimmäinen autokauppa sekä Joensuun ensimmäinen kieltolain jälkeen avattu viinakauppa.

Joensuuhun alkuvuonna paluumuuttaneella Tahvanaisella on aiempaakin kokemusta histroriallisista rakennuksista. Hänen aiempi ravintolansa Loviisassa toimi vuonna 1695 rakennetussa puutalossa.

Yksi selvä ero taloissa kuitenkin on.

– Ainakaan täällä ei kummittele, toisin kuin Loviisassa. Lähiviikkoina olen istunut Filipofin salissa tekemässä läppärillä töitä, eikä ole tullut sellaista oloa, että täältä pitää päästä äkkiä pois, Tahvanainen nauraa.