Lieksassa varmistui koronavirustartunta, tarkka alkuperä ei tiedossa - testejä otettu useilta oireilevilta henkilöiltä, joten tartuntoja voi paljastua lisää

Lieksassa on varmistunut myöhään eilen illalla koronavirustartunta, tiedottaa Siun sote. Henkilön lähikontaktit on kartoitettu, ja heihin ollaan suoraan yhteydessä.

Tartunnan alkuperä ei ole vielä tarkkaan tiedossa, vaan jäljitystyö on vielä kesken. Tällä hetkellä selvitykset keskittyvät Binderholz Nordic Oy:n tehtaalle Lieksassa.

Koronavirustestejä on tänään otettu useilta oireilevilta henkilöiltä ja on mahdollista, että tartuntoja paljastuu lisää. Siun sote on ollut suoraan yhteydessä tiedossa oleviin altistuneisiin, tehtaan johto on puolestaan informoinut työntekijöitään sekä ryhtynyt välittömiin varotoimiin työpaikalla.

Siun sote tiedottaa asiasta seuraavan kerran huomiseen keskiviikkoon kello 10 mennessä, kun testituloksista on saatu tarkempaa tietoa.

Siun sote muistuttaa, että hengitystieoireita potevien henkilöiden on syytä ottaa yhteyttä ja hakeutua koronavirustestiin lievissäkin oireissa.

Koronaviruksen aiheuttaman taudin oireita ovat tämänhetkisen tiedon mukaan muun muassa kuume, kurkkukipu, yskä ja hengenahdistus. Tautiin voi liittyä myös lihaskipuja, väsymystä, nuhaa, pahoinvointia ja ripulia sekä maku- ja hajuaistin menettämistä.

Jos epäilee saaneensa koronavirustartunnan, kannattaa aloittaa tekemällä Omaolo-oirearvio netissä: www.omaolo.fi. Puhelimitse yhteyttä voi ottaa soittamalla omalle terveysasemalle tai Päivystysapuun 116117. Paikan päälle Siun soten terveysasemalle tai päivystykseen ei pidä saapua soittamatta ensin.

Maskisuositus on voimassa Siun soten toiminta-alueella. Kaikkia yli 15-vuotiaita suositellaan käyttämään kasvomaskia Pohjois-Karjalan ja Heinäveden alueella joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.

Toimintaohjeet löytyvät Siun soten verkkosivuilta osoitteesta www.siunsote.fi/korona.