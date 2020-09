Kolumni: Oikeus on puhunut: sananvapauteen sisältyy aina vastuu

KKO:n tuomion mukaan PVL:n tavoitteet ovat sekä perustuslain että rikoslain vastaisia ja väkivalta oli osa yhdistyksen toimintaa. Lisäksi PVL on toiminut olennaisesti vastoin lakia sekä loukannut tai pyrkinyt loukkaamaan perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattuja perus- ja ihmisoikeuksia. PVL:n nettisivujen kirjoituksissa syyllistyttiin säännönmukaisesti kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.

Asia on siis harvinaisen selvä, ja oikeus on puhunut. Päätös lakkauttaa yhdistyksen toiminta on äärimmäinen ratkaisu, nykyisen yhdistyslain aikana laatuaan ensimmäinen, joten kyse on samalla merkittävästä ennakkopäätöksestä.

On erittäin tärkeää, että yhdistymis- ja sananvapauksien kaltaisiin perusoikeuksiin ei kajota kuin erittäin vankoin perustein. Yhtä tärkeää kuitenkin on se, että järjestäytyneellä yhteiskunnalla on nyt todennetusti myös tämänkaltainen keino suojata itseään vihalta ja väkivallalta eikä se ole vapauksia varjellessaan maalannut itseään nurkkaan.

Sananvapaus on niin tärkeä perusoikeus, että on surullista, kuinka väärin se ymmärretään ja sitä käytetään, enenevässä määrin ja tarkoituksellisesti. Eikä se ole ainoastaan surullista vaan se on jo vaarallista.

Aivan oleellista on se, että sananvapauteen sisältyy myös vastuu ja tätä vapauttakin voidaan käyttää väärin. Oikeusvaltiossa riippumaton oikeuslaitos tämän rajankäynnin määrittää eikä sitä suinkaan tehdä huutoäänestyksillä. Sananvapauden hokeminen täysin vastuuttoman öyhötyksen rinnalla ei tee tästä mustasta valkoista.

Erittäin tervetullut on KKO:n linjaus siitä, että yhdistys vastaa myös sen yksittäisten jäsenten teoista, kun PVL koetti vedota juuri päinvastaiseen logiikkaan. Esimerkiksi STT:n haastattelema Lauri Tarasti pitää tätä linjausta erityisen merkittävänä, ja sitä se todella onkin.

Kuinka monta kertaa olette viime vuosina kuulleet puoluejohtajilta, kuinka he eivät vastaa yksittäisten rivijäsentensä hölmöistä tai suorastaan rikollisista sanoista ja teoista? Anteeksipyyntö tuntuu olevan puoluejohtajille mahdotonta sekä ryhdikäs ja selvä irtisanoutuminenkin niistä joskus kovin vaikeaa – kun mahdotontahan se on kaikkia kaitsea.

Tämä KKO:n linjaus asettaa nyt myös puolueet aivan uuden tilanteen eteen. On ainakin yritettävä kaitsea, ja on tehtävä selkeämmin rajat selviksi.

Tämä on erittäin hyvä asia, koska täysin sopimattomat ja selvät soveliaisuuden rajan ylitykset ovat hapattaneet tavanomaista poliittista debattia, joka on ikävän suurelta osin pahantahtoista nälvimistä.