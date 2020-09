Siun sote: Lieksassa jo 16 vahvistettua koronatartuntaa - altistuneita yli 60

Lieksassa on todettu jo 16 vahvistettua koronatartuntaa, kertoo Siun sote tiedotteessaan, jonka mukaan altistuneita on yli 60.

Siun soten mukaan tartunnat liittyvät Binderholz Nordic Oy:n Lieksan toimipisteeseen.

- Lisäksi yksi tähän tartuntaryppääseen liittyvä tartunta on todettu ulkomailla.

Infektioylilääkäri Jennifer Sieberns kertoo, että oireita on ollut osalla potilaista. Osa taudinkantajista on ollut oireettomia.

- Tämän takia päädyttiin seulomaan koko tehtaan ja yhteistyöyritysten henkilöstö koronavirustartunnan varalta. Testaustuloksista suurin osa on jo saatu. Altistuneita on kartoitettu tällä hetkellä yli 60 ja määrä on kasvussa. Altistuneet asetetaan viranomaispäätöksellä tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin, kertoo Jennifer Sieberns.

Lieksan kaupungin alueella kielletään yli 50 hengen yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet 30. syyskuuta asti. Koronavirustestejä otetaan Lieksassa myös viikonloppuna.

Päätös tiukentaa jo aiemmin annettua suositusta välttää yli 50 hengen tilaisuuksia. Siun soten mukaan kielto on välttämätön yleisvaarallisen koronavirustaudin leviämisen estämiseksi.

- Suurin osa koronavirustartunnoista todetaan viikon sisällä altistumisista. Siksi varotoimet on nyt hyvä ottaa tehokkaasti käyttöön viikon ajaksi, jonka jälkeen meillä on parempi kokonaiskuva tartunnoista ja altistumisista, toteaa Sieberns.

Lieksan kaupungin alueelle on myös annettu tarkennettu suositus kasvomaskin käytöstä kaikissa julkisissa paikoissa ja tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista. Kasvomaskisuositus koskee yli 15-vuotiaita.

Rajoitus- ja varotoimia arvioidaan uudestaan tilanteen mukaan. Siun sote ja Lieksan kaupunki seuraavat tilannetta tiivisti ja tiedottavat lisää tilanteen niin vaatiessa.

Testauskapasiteettia Lieksassa on lisätty. Siun soten mukaan lievätkin hengitystieoireet on syytä selvittää ja hakeutua koronavirustestiin.

- Oireiden selvittäminen kannattaa aloittaa tekemällä Omaolo-oirearvio netissä: http://www.omaolo.fi. Voit myös soittaa omalle terveysasemalle tai Päivystysapuun 116 117. Paikan päälle Siun soten terveysasemalle tai päivystykseen ei pidä saapua soittamatta ensin. Testin vastausta tulee odottaa kotona ja välttää lähikontakteja muihin ihmisiin.

Muualla Siun soten toiminta-alueella Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä koronavirustilanne on rauhallinen. Tilanteen mahdolliseen nopeaankin muuttumiseen on varauduttu.