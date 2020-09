Lieksassa altistuneiden joukossa kymmenen perusopetuksen oppilasta sekä toisen asteen opiskelijaa, kaikki ohjattu kotikaranteeniin ja etäopetukseen

Lieksassa korona-altistuneiden joukossa on yhteensä noin kymmenen perusopetuksen oppilasta sekä toisen asteen opiskelijaa, kaupunki tiedottaa. Altistuneet oppilaat ja opiskelijat on ohjattu varotoimenpiteenä kotikaranteeniin ja etäopetukseen.



Mikäli lapsilla on hengitystieoireita, lämmönnousua tai tiedossa oleva altistuminen, ei viikonlopun jälkeen pidä mennä kouluun tai päivähoitoon.



Kaikkia lieksalaisia kehotetaan tarkkailemaan omaa terveyttään, ja hakeutumaan testeihin ja terveydenhuollon pariin matalalla kynnyksellä.



Aiemmin viikolla annettu suositus yli 50 henkilön kokoontumisista on muutettu kielloksi, jotta tartuntaketjut voidaan varmemmin katkaista. Lieksan kaupungin alueelle annettu maskisuositus ja 23.9.2020 voimaan tulleet kaupungin toimenpiteet ovat voimassa 30.9. saakka.



Kaupunki muistuttaa edelleen lieksalaisia, että jokaisen kuntalaisen osuus viruksen leviämisen estämisessä on todella tärkeä. On pidettävä tarvittavan pitkät turvavälit toisiin ihmisiin, huolehdittava yskimis- ja käsihygieniasta ja julkisissa tiloissa käytettävä kasvomaskia annetun suosituksen mukaan. Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikissa niissä tilanteissa, kun turvavälien pitäminen ei ole mahdollista.



Kaupungin valmiusryhmä suosittelee myös Koronavilkku-sovelluksen asentamista älypuhelimiin, jotta mahdolliset altistumistilanteet tulevat mahdollisimman nopeasti esille.