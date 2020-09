Siun sote: Lieksan koronavirustartuntaryppäässä ei uusia tartuntoja – altistuneet on kartoitettu

Lieksan koronavirusryppäässä ei ole todettu uusia tartuntoja perjantain jälkeen, Siun sote tiedotti lauantaina kello 13:n jälkeen.

Ryppääseen liittyviä koronavirustartuntoja on vahvistettu yhteensä kuusitoista Suomessa. Lisäksi yksi tähän tartuntaryppääseen liittyvä tartunta on todettu ulkomailla, tiedotteessa todetaan.

– Altistuneet on kartoitettu, ja heitä on kaikkiaan noin sata. Kaikki tiedossa olevat altistuneet on tavoitettu.

– Lisäksi Lieksan jäähallissa yleisellä kaukalopallovuorolla maanantaina 21. syyskuuta kello 14:n ja kello 15.30:n välillä olleita henkilöitä pyydetään ottamaan yhteyttä Lieksan terveysasemalle numeroon 013 330 2831.

Tartunnat keskittyvät Binderholz Nordic Oy:n Lieksan toimipisteeseen. Sahan ja sen yhteistyöyritysten henkilökunta on testattu laajasti koronaviruksen varalta, Siun sote kertoo.

Karanteeniin on asetettu muutama urheilujoukkue, mutta esimerkiksi kouluissa tai päiväkodeissa ei tartuntoja ole toistaiseksi todettu.

– Jäljitystyö on saatu vietyä ripeästi läpi, ja tilanne on hallinnassa. Tilannetta seurataan koko ajan yhteistyössä Lieksan kaupungin kanssa ja lisätoimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa, Siun soten infektioylilääkäri Jennifer Sieberns toteaa.

Lieksan kaupungin alueella on syyskuun loppuun saakka voimassa tarkennettu suositus kasvomaskin käytöstä kaikissa julkisissa paikoissa ja tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.

Kasvomaskisuositus koskee yli 15-vuotiaita kansalaisia. Lisäksi kaupungin alueella on kielletty yli viidenkymmenen hengen yleisötilaisuudet. Lieksan kaupunki on varotoimenpiteenä sulkenut viikon ajaksi muun muassa urheilutiloja.

– Lieksassa suositellaan, että omaiset ja läheiset harkitsisivat erityisen tarkkaan vierailemista ikäihmisten ja muiden riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden luona syyskuun loppuun saakka.

Siun sote kertoo, että testauskapasiteettia Lieksassa on lisätty. Koronavirustestin ottaminen onnistuu myös viikonloppuna.

– Lievätkin hengitystieoireet on syytä selvittää ja hakeutua koronavirustestiin. Oireiden selvittäminen kannattaa aloittaa tekemällä Omaolo-oirearvio netissä: http://www.omaolo.fi. Voit myös soittaa omalle terveysasemalle tai Päivystysapuun 116 117. Paikan päälle Siun soten terveysasemalle tai päivystykseen ei pidä saapua soittamatta ensin. Testin vastausta tulee odottaa kotona ja välttää lähikontakteja muihin ihmisiin.

Siun sote kertoo tiedottavansa Lieksan tartuntatilanteesta, jos siinä tapahtuu muutoksia.