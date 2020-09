Lieksan koronatilanne pysynyt ennallaan - rajoitustoimenpiteitä jatketaan varotoimenpiteenä

Siun sote ja Lieksan kaupungin valmiusryhmä ovat päättäneet jatkaa kaupungin alueella viime viikolla tehtyjä rajoitustoimenpiteitä varotoimenpiteenä vielä 7.10.2020 saakka, kertoo Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen.



Siun sote suosittelee kasvomaskien käyttöä Lieksan kaupungin alueella kaikissa julkisissa paikoissa ja tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista. Kasvomaskisuositusta laajennetaan koskemaan Lieksassa myös toisen asteen oppilaitoksia, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen uusimpia suosituksia noudattaen.





Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos päivitti kansallista kasvomaskisuositusta viime viikon torstaina 24.9. THL täydensi aiempaa suositustaan koronaepidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheiden ohjeilla. Siun sote alueellisena viranomaisena hyödyntää THL:n ohjeita oman alueensa epidemiatilanteen arvioinnissa.



- Kokonaisuutena Pohjois-Karjala ja Heinävesi ovat edelleen epidemian perusvaiheessa. Kiihtymisvaiheen kriteerit täyttyvät tällä hetkellä Lieksassa, siksi tiukempia rajoitustoimia päätettiin jatkaa vielä viikon ajan. Näin varmistetaan sitä, että hyvään suuntaan kehittyvä tilanne Lieksassa ei pääse pahenemaan, kertoo Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen.



Siun soten yhtymähallitus päättää huomenna 1.10. kokouksessaan yli 50 hengen yleisötilaisuuksien kiellon jatkamisesta kaupungin alueella. Siun soten epidemiologien arvion mukaan kiellon jatkamiselle 1.10. jälkeen ei ole tarvetta, jos tapahtumissa noudatetaan tarkkaan hygieniaohjeita ja turvallisuusjärjestelyjä.



Siun sote muistuttaa, että hengitystieoireita potevien henkilöiden on syytä ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon lievissäkin oireissa. Sairaana ei pidä mennä töihin, kouluun eikä päivähoitoon, vaan hakeutua koronavirustestiin ja välttää ihmiskontakteja, kunnes testitulokset ovat tulleet.







Siun sote muistuttaa, että terveysasemille ja muihin toimipisteisiin tulee soittaa ennen paikan päälle saapumista. Lieksan terveysasemalla kulku on arkisin ainoastaan pääoven kautta.



Terveyskeskussairaalassa ja ikäihmisten hoivakodeissa vierailuista on sovittava ennakkoon ja varauduttava tavanomaisista poikkeaviin järjestelyihin. Omaisten ja läheisten toivotaan edelleen harkitsevan erityisen tarkkaan ikäihmisten ja muiden koronaviruksen riskiryhmään kuuluvien henkilöiden luona vierailemista.



Perhe- ja sosiaalipalveluissa Lieksassa palataan asiakaskontakteihin torstaista 1.10. alkaen. Tapaamiset tehdään ennakkoon sopien ja noudatetaan voimassa olevia suojautumisohjeita.



Siun soten järjestämä kasvomaskien jakelu vähävaraisille Lieksassa on osoitteessa Urheilukatu 3 A (poliisitalo), 81700 Lieksa. Jakelupiste on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00–12.00.







Kaupungin varhaiskasvatus ja perusopetus jatkavat lähiopetuksessa, koska kouluissa tai varhaiskasvatuksessa ei ole ollut koronavirustartuntoja. Virukselle altistuneita oppilaista ja opiskelijoita on ollut kymmenkunta, jotka on ohjattu karanteeniin tartuntatautiviranomaisen määräyksellä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kaupungin toimipaikoista suljettuina jatkavat 7.10.2020 saakka: jäähalli, Liehun liikuntahalli ja uimahalli, Brahe-sali yleisötilaisuuksien osalta ja Kohtaamispaikan toiminta. Lisäksi koulujen liikuntasalien iltakäyttö ei ole mahdollista. Myös kansalaisopiston opetus on tauolla.

Pielisen museo, Nuorisokahvila Nuokkari, nuorisopajatoiminta ja kirjasto ovat auki hygieniaohjeet ja kasvomaskien käyttö huomioiden,

Lieksan kaupunki ja Siun sote jatkavat tilanteen seuraamista ja toimenpiteitä päivitetään tarvittaessa. Viimeistään rajoituksia tarkastellaan seuraavan kerran keskiviikkona 7.10.2020, jonka jälkeen tiedotetaan jatkosta.