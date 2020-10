Outokummun seutu: Outokummun kaupunki selvittää salassa energiayhtiönsä myyntiä

Lehden mukaan kaupunki on kutsunut koolle lokakuun alkupuolella valtuuston iltakoulun, jossa asia on esillä. Kutsun mukaan tilaisuudessa on käsittelyssä yhtiön arvonmääritys sekä mahdollinen osuuden myynti. Valtuutetuilta on edellytetty salassapitosopimuksen allekirjoittamista ehtona tilaisuuteen osallistumiselle.

Outokummun kaupunki valmisteli vuosina 2015 ja 2016 energiayhtiönsä kaukolämpö- sekä sähkö- ja verkkoliiketoimintojen myymistä. Tehdyn esisopimuksen mukaan niiden kauppahinta olisi ollut yhteensä noin 25,5 miljoonaa euroa. Valtuusto kuitenkin torppasi kaupan kesäkuussa 2016 äänin 15–12.

