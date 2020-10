Keskussairaalalla potilaita ja henkilökuntaa karanteeniin altistumisen takia - Siun soten mukaan koronatilanne Lieksassa on hallinnassa

Siun sote tiedottaa, että Lieksan koronavirusrypästä lukuun ottamatta sen toiminta-alueella on todettu viime viikkoina koronavirustartuntoja vain harvakseltaan. Tartunnat ja altistuneet on pääsääntöisesti pystytty jäljittämään, ja tartuntaketjut on saatu katkaistua nopeasti.