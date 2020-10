Sote-pyykin jättiläinen käynnisti Penttilän pesulan - korona tehnyt tekstiilihuollosta entistä tärkeämpää

Suomen suurin julkisen sektorin tekstiilihuoltoyritys Sakupe on käynnistänyt uuden tekstiilihuoltolaitoksensa Joensuun Penttilässä. Virallista avausta vietettiin koronan takia pienimuotoisesti torstaina.

Sakupen Joensuun laitos huolehtii muun muassa maakunnan kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tekstiilihuollosta, suurimpana Pohjois-Karjalan keskussairaala. Joensuusta käsin palveluverkko ulottuu Savonlinnaan.

Joensuun pesula koneineen ja laitteineen on noin kymmenen miljoonan euron investointi. Tilat rakennutti Joensuun Yrityskiinteistöt Oy ja tilakustannukset ovat noin kuusi miljoonaa euroa. Sakupe on lisäksi käyttänyt alan moderneimpaan laitostekniikkaan nelisen miljoonaa euroa.

Mittasuhteet ovat valtavia, mutta silti Joensuussa huolletaan noin neljännes Sakupen koko pyykistä. Eija (oik.), Jarno Ahola ja Aukusti Eronen mankelointilinjalta kertovat, että uusi laitos on muun muassa lämpötilan, kosteuden ja tekniikan puolesta mukavampi työskennellä kuin vanhat tilat.

Kuhasalon pesula pesee ja huoltaa päivittäin noin 10 000 kiloa sote-pyykkiä, noin 2,5 miljoonaa kiloa vuodessa. Työntekijöitä Joensuussa on 60–70.

Sakupella on tuotantolaitokset myös Siilinjärvellä ja Jyväskylässä ja toimialueena viisi maakuntaa.

Sakupen toimitusjohtaja Antti Tervo totesi avajaisissa, että Joensuun laitoksen strateginen merkitys on sen toiminnan mittasuhteita isompi.

– Kun Sakupella on kolme yksikköä ja yrityksen periaatteisiin on ennen koronaakin kuulunut, että meidän pitää pystyä palvelemaan aina ja myös poikkeusoloissa, tämän huoltovarmuuden merkitys on nyt entisestään korostunut.

Sakupen kolme tuotantolaitosta huoltaa vuosittain reilut kymmenen miljoonaa kiloa pyykkiä, noin 20 miljoonaa kappaletta tekstiilejä. Päivittäin noin 25 000 henkilöä pukeutuu yrityksen vaatteisiin ja 3 000–4 000 vuodetta pedataan Sakupen liinavaatteilla.

Sakupella on toistakymmentä kunnallista omistajaa, suurimpana Kuopion yliopistosairaalaa pyörittävä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, muita muun muassa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Karjalan Siun sote -kuntayhtymä sekä Joensuun, Jyväskylän ja Kuopion kaupungit.

Vaikka vieraita oli oman väen lisäksi vähän, leikattiin virallinen nauha. Vasemmalta toimitusjohtaja Antti Tervo, hallituksen puheenjohtaja Kari Janhonen, Siun soten talousjohtaja Ismo Rouvinen, kaupunginjohtaja Kari Karjalainen ja paikallisjohtaja Wille Berlin. Markus Kettunen ja Annika Luukkanen lajittelevat likaista pyykkiä. Täällä löytyvät taskuihin unohtuneet tavarat.

Uusi jättipesula korvaa 1980-luvun vaihteessa rakennetut tilat, jotka myös ovat Kuhasalontiellä. Suurelle yleisölle vieraasta nimestä huolimatta Sakupella on Joensuussa pitkät juuret.

Maakunnan silloisten sairaaloiden yhteinen pesula aloitti vuonna 1980 Joensuun Keskuspesula Oy:nä ja muutti vuonna 2007 nimensä Karjalan Tekstiilipalvelu Oy:ksi. Karteks fuusioitui Sakupen kanssa vuoden 2018 alussa.

Torstaina julkistettiin myös dosentti Jarkko Kempin koostama ja kirjoittama Karjalan Tekstiilipalvelun historiikki Laitospesulasta tekstiilihuoltoon.

Historiikin mukaan Joensuun Keskuspesulan ensimmäistä toimintavuotta vauhditti tapahtuma, joka korosti yhteiskunnan kriittisten toimintojen huoltovarmuutta sattumalta aivan samalla tavalla kuin koronapandemia nyt.

Joensuun Keskuspesulan juuri aloitettua Kotkan keskuspesula oli osittain tuhoutunut tulipalossa. Kun eteläisestä Suomesta ei löytynyt ylimääräistä kapasiteettia, Joensuussa pestiin jonkin aikaa Kotkan seudun sairaaloiden ja hoitolaitosten pyykki. Työhön oli palkattava tilapäistä, pikakoulutettua työvoimaa.