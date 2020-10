Siun sote: Noin sata henkilöä altistunut koronalle keskussairaalan tartuntaryppäässä – altistumisia myös tanssitunneilla

Noin sata henkilöä on altistunut koronalle tartuntaryppäässä, joka todettiin viime torstaina Pohjois-Karjalan keskussairaalassa, kertoo Siun sote.

Sairaalan potilaita tai muita asiakkaita on Siun soten mukaan altistunut yli kymmenen, minkä lisäksi yli 20 sairaalan työntekijää on asetettu karanteeniin. Viime torstaina altistuneiksi todettiin kolme potilasta, 18 työntekijää ja kymmeniä henkilöitä tartunnan saaneen lähipiiristä ja vapaa-ajan kontakteista.

Viidellä ryppäässä altistuneella todettiin korona perjantain ja lauantain aikana. Lisäksi sairaanhoitopiirin alueella todettiin kaksi muuta koronatartuntaa lauantaina.

Siun soten mukaan mittavia altistumisia on tapahtunut myös kahdella tanssitunnilla kerhotalo Ruplassa Joensuussa maanantaina 28. syyskuuta kello 18–19.30 sekä keskiviikkona 30. syyskuuta kello 18–21.

– Tartuntojen selvitystyö on vielä kesken, ja altistuneita kartoitetaan. Altistuneisiin ollaan suoraan yhteydessä tämän ja huomisen päivän aikana, Siun sote kertoo.

Karanteenit vaikuttavat erityisesti sairaalan fysio- ja toimintaterapiapalvelujen saatavuuteen tulevina viikkoina. Ajanvarauksia voidaan joutua siirtämään.

– On tärkeää, ettei kukaan jätä sairauttaan hoitamatta tai varattua aikaa käyttämättä ilman syytä. Sairaalaan on edelleen turvallista tulla, ja jos asia mietityttää, voi poliklinikalle tai osastoille soittaa etukäteen ja keskustella järjestelyistä, Siun sote neuvoo.

Siun sote muistuttaa, että karanteeniin määrättyjen tulee pysytellä kotona, eikä karanteenin aikana saa olla kontaktissa kodin ulkopuolisten henkilöiden kanssa.

– Karanteeniin asetetun henkilön perheenjäsenet eivät ole karanteenissa, koska he eivät ole olleet lähikontaktissa koronavirukseen sairastuneen henkilön kanssa. On hyvä muistaa, että koronavirukselle altistuminen ja karanteeniin asettaminen ei tarkoita automaattisesti sitä, että olisi saanut tartunnan. Altistuneen kanssa tekemisissä olleet eivät siis ole altistuneet. Kaikkien, joilla ilmenee lieviäkin hengitysoireita, tulee ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon ja hakeutua koronavirustesteihin, Siun sote kertoo.

THL:n tartuntatautirekisteriin oli lauantaina merkitty 27 tartuntaa viime viikolle ja seitsemän kuluvalle viikolle sairaanhoitopiirin alueella. Tartuntoja on koko epidemian ajalta THL:n tiedossa maakunnasta 68, mutta määrä on kasvanut siitä. THL:n tiedossa olleista tartunnoista 25 on todettu Joensuussa ja 27 Lieksassa.