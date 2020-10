Koronatilanne Pohjois-Karjalassa: Ilmaantuvuusluku nousee, nyt myös Liperin tartuntamäärä tiedossa

Lieksan tartuntaryppäässä on tiedossa ainakin 30 tartuntaa. Tartuntarypäs sai alkunsa Binderholz Nordicin sahalta. Kaikki tartunnan saaneet eivät ole lieksalaisia.

Lisäksi Joensuussa on jäljitetty tartuntaryvästä, jossa oli lauantai-iltaan mennessä todettu kuusi tartuntaa. Tässä ryppäässä altistuneita on huomattava määrä, Siun soten mukaan noin sata. Jäljitystoimet ovat edelleen käynnissä. Jokaiseen altistuneeseen ollaan yhteydessä.

Tänään sunnuntaina Pohjois-Karjalassa on viimeisen 14 vuorokauden aikana THL:n mukaan todettu 31 tartuntaa. THL:n tilasto on muutaman päivän jäljessä, ja siksi kaikki Joensuun tartuntaryppään uudet tartunnat eivät luultavasti vielä ole luvussa mukana.

Pohjois-Karjalan ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 18,9 ja se on ollut hienoisessa nousussa. Se on suurin piirtein keskikastia verrattuna muiden maakuntien ilmaantuvuuslukuihin. Esimerkiksi Pohjois-Savossa luku on 16,8 ja Kainuussa 12,5. Muualla Suomessa on myös huomattavasti tätä korkeampi ilmaantuvuuslukuja: Keski-Suomessa 35,6, Etelä-Savossa 39,8 ja HUS:n alueella 50,9. Koko maan yhteinen ilmaantuvuusluku on 25,8.

THL listaa tartunnat paikkakunnittain silloin, jos paikkakunnalla on ollut yli viisi tartuntaa koko epidemia-aikana. Toisin kuin koko maakunnan luku, joka käsittää vain viimeisen 14 vuorokauden aikana todetut tartunnat, paikkakuntien tartunamäärissä ovat listattuna kaikki tartunnat keväästä lähtien.

Listauksesta käy ilmi, että suurimmassa osassa Pohjois-Karjalan kuntia tartuntoja on ollut edelleen hyvin vähän, sillä listalle on noussut vain kolme kuntaa, joista uusimpana Liperi. Liperissä on todettu koko epidemia-aikana viisi tartuntaa, Joensuussa 27 ja Lieksassa 29.

THL:n tilastointia koronavirustilanteesta voi tarkastella täällä.