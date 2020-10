Siun sote: Joensuun koronatilanteessa tapahtuu nyt nopeasti muutoksia, koska altistuneita on valtavan paljon – maskisuositusta arvioidaan useita kertoja päivässä

– Ennustaminen on mahdotonta, mutta tilanteessa tapahtuu nyt nopeita muutoksia, koska altistuneita on valtavan paljon – reilusti toistasataa – ja selvitystyö on edelleen kesken.

Altistumisia on myös "moneen suuntaan" eli useilla eri työpaikoilla ja kahdella tanssitunnilla kerhotalo Ruplassa Joensuussa.

Kyseiset tanssiryhmät ovat kokoontuneet Ruplassa maanantaina 28.9. kello 18.00–19.30 ja keskiviikkona 30.9. kello 18.00– 21.00. Altistumiset liittyvät Tanssiseura PoKaTan toimintaan.

PoKaTa on perunut altistumisten vuoksi kaikki tämän viikon kurssit, ja ensi viikolle kursseja ei ollut syysloman vuoksi suunnitteilla muutenkaan. Syysloman jälkeisistä kursseista PoKaTa aikoo ilmoittaa myöhemmin.

Tartuntojen selvitystyö on vielä kesken ja altistuneiden kartoitus on käynnissä. Altistuneisiin ollaan suoraan yhteydessä.

– Muita harrasteryhmiä kuin nuo kaksi tanssiryhmää, ei ole tiedossa.

Ryppääseen liittyy tällä hetkellä kymmenkunta varmistettua tartuntaa.

– Kymmenkunta tarkoittaa, että tartuntoja oli tähän aamuun (5.10.2020) mennessä kymmenen, mutta useita testejä oli varmistumatta eli tilanne voi olla jo eri iltapäivällä.

Siun soten terveyspalveluissa otetaan välittömästi kasvomaskit käyttöön kaikessa asiakastyössä sekä toimipisteiden yleisissä tiloissa kuten odotusauloissa. Myös asiakkaiden ja potilaiden toivotaan huomioivan maskin käytön Siun soten toimipaikoissa, jos sen käyttö on henkilölle mahdollista.

Milloin Joensuussa siirrytään nyt käytössä olevasta maskisuosituksesta kiihtymisvaiheen maskisuositukseen eli tilanteeseen, jossa maskisuositus on voimassa kaikissa julkisissa paikoissa ja tilanteissa, joissa lähikontakteja ei voi välttää sekä toisen asteen oppilaitoksissa?

– Arvioimme tilannetta useasti päivässä.

Viikonlopun aikana Siun soten toiminta-alueella on varmistunut myös muita yksittäisiä koronavirustartuntoja.

Osa tartunnoista liittyy muualla Suomessa todettuihin tartunta- ja altistumisryppäisiin.

Joensuun ja Pohjois-Karjalan keskussairaalan koronavirustartuntojen alkuperästä ei ole täyttä varmuutta.

– Se ei ole ulkomailta. Aluksi epäiltiin kotimaan matkailua, mutta täyttä varmuutta asiasta ei ole, Kaipiainen sanoo.

Sitä, onko ryppään ensimmäinen tartunta ollut sairaalan asiakkaalla vai henkilökunnan jäsenellä, ei kerrota.

– Emme voi eritellä asiaa, koska meidän täytyy suojata ihmisten yksityisyyttä.

Moni pohtii, miksi altistuneet laitetaan karanteeniin, mutta altistuneiden perheenjäseniä ei.

– Siihen, että altistunut alkaa mahdollisesti levittää virusta, menee muutamia päiviä. Alkuvaiheessa hän ei tartuta. Eli perheenjäsenet saavat tavata altistunutta normaalisti siihen saakka, että oireita alkaa tulla tai testitulos koronatestistä.