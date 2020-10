Siun sote: Joensuun tartuntaryppäästä varmistunut kahdeksan tartuntaa tiistain ja keskiviikon aikana

Joensuussa ja Pohjois-Karjalan keskussairaalassa viime viikon lopulla paljastuneessa koronavirustartuntojen ryppäässä on varmistunut eilisen ja tämän päivän aikana kahdeksan uutta tartuntaa, Siun sote tiedottaa.

Kaikkiaan Siun soten toiminta-alueella on tällä hetkellä noin 150 henkilöä karanteenissa koronavirukselle altistumisen takia. Altistuminen ei vielä tarkoita sitä, että olisi saanut tartunnan. Karanteenin tarkoitus on estää lisäaltistumisia ja jatkotartuntoja, jos virukselle altistunut henkilö sairastuu itse.

– Altistuneiden määrä on suuri, mutta olemme onneksi tähän mennessä pystyneet tavoittamaan heidät tehokkaasti. Tämä on tärkeää, jotta tartunta- ja altistumisketjut saadaan katkaistua, eikä virus pääse leviämään hallitsemattomasti väestössä, toteaa infektioylilääkäri Jennifer Sieberns Siun sotelta tiedotteessa.

On todennäköistä, että uusia tartuntoja varmistuu lähiviikkoina vielä lisää altistuneiden suuren määrän takia. Vaikutukset myös ulottuvat laajalle maakunnassa, sillä altistuneita ja tartunnan saaneita on eri kunnista.

Siun soten omissa palveluissa henkilökunnan karanteenit ovat vaikuttaneet keskussairaalalla erityisesti fysio- ja toimintaterapiapalvelujen saatavuuteen, lisäksi Työtanhuan toimintakeskus Kontiolahdella on suljettu loppuviikon ajaksi.

Lieksan ja Joensuun tartuntaryppäiden lisäksi Siun soten toiminta-alueella on viime viikkojen aikana todettu muutamia yksittäisiä koronavirustartuntoja. Altistuneet on kartoitettu ja heihin on oltu suoraan yhteydessä. Suurimmassa osassa tapauksista tartunnan alkuperä on pystytty jäljittämään.

– Koronavirustilanteessa tapahtuu tällä hetkellä todella nopeita muutoksia. Tällaisessa tilanteessa tärkeitä ovat paikalliset täsmätoimenpiteet tartuntojen ehkäisemiseksi. Tällainen on nyt esimerkiksi kasvomaskien käyttö Siun soten terveyspalveluissa, kertoo toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalveluista.

Siun soten terveyspalveluissa otettiin maanantaina kasvomaskit käyttöön kaikessa asiakastyössä sekä toimipisteiden yleisissä tiloissa kuten odotusauloissa. Myös asiakkaiden ja potilaiden toivotaan huomioivan maskin käytön Siun soten toimipaikoissa, jos sen käyttö on henkilölle mahdollista.