Joensuu ei toistaiseksi rajoita tilojen käyttöä – "Koronatilanne on viikonlopun tartuntaryppäästä huolimatta melko rauhallinen", sanoo Kari Karjalainen

Joensuun kaupungin valmiusjohtoryhmän kokouksessa linjattiin keskiviikkona, ettei toistaiseksi ole tarvetta rajoittaa kaupungin tilojen käyttöä tai palveluita, Joensuun kaupunki tiedottaa.

– Tällä hetkellä kaupungin koronatilanne on viikonlopun tartuntaryppäästä huolimatta melko rauhallinen, joten tällä hetkellä ei ole tarpeen rajoittaa kaupungin tilojen tai palveluiden käyttöä. Seuraamme aktiivisesti tilannetta ja luonnollisesti tilannekuva voi muuttua hyvin nopeasti. Mikäli koronatilanne pahenee, niin annamme tarkempia ja kohdennettuja ohjeita eri kaupungin tilojen ja palveluiden käyttöön. Tiedotamme välittömästi, mikäli muutoksia on luvassa, toteaa Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen tiedotteessa.

Itä-Suomen yliopisto suosittelee kasvomaskin käyttöä kaikissa tiloissa, joissa on kerralla useampia henkilöitä, myös luennoilla. Aiemmin suositus koski vain tilanteita, joissa turvavälien pitäminen ei ole mahdollista.

– Tästä syystä suosittelemme kaikkia kaupunginorkesterin konserteissa vierailevia käyttämään kasvomaskia, kertoo Joensuun kaupungin hyvinvointijohtaja Riitta Huurinainen.

– Keskeistä on, että noudatamme turvavälejä, muistamme käsi- ja yskimishygienian ja emme vieraile eri palveluissa kipeänä eli noudatetaan niitä ohjeita, jotka ovat voimassa. Tuleva viikko on syyslomaviikko, joten meidän kaikkien on syytä olla erityisen huolellisia näissä asioissa. Myös matalalla kynnyksellä on syytä hakeutua koronatestiin, Kari Karjalainen sanoo.

Kaupungin verkkosivuille on koostettu ohjeet kaupungin palveluissa ja tiloissa asioiville. Tärkeää on, että kipeänä jäädään kotiin, muistetaan pitää turvavälit ja tarvittaessa käyttää maskia, pestä käsiä sekä muistaa hyvä yskimishygienia. Lisäksi riskiryhmään kuuluvien tulisi arvioida omalta kohdaltaan riskit yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokoontumisiin osallistumisessa.