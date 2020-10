Koronatartuntojen määrä on hieman laskussa Siun soten alueella – uusia tartuntoja varmistunut seitsemän viime päivinä

Uusien koronavirustartuntojen määrä on tällä hetkellä hieman laskussa Siun soten toiminta-alueella Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä, Siun sote tiedotti tiistaina iltapäivällä.

Uusia tartuntoja on viikonlopun ja alkuviikon aikana varmistunut seitsemän.

– Suurin osa tartunnoista on todettu henkilöillä, jotka ovat jo olleet karanteenissa koronavirukselle altistumisen takia. Uusia laajoja altistumisia ei ole päässyt syntymään, kuntayhtymä kertoo.

Osa tartunnoista liittyy Joensuun ja keskussairaalan tartuntaryppääseen, johon linkittyviä tartuntoja on varmuudella yhteensä 28.

Siun soten mukaan ryppääseen liittyvien tartuntojen selvitys- ja jäljitystyö on jatkunut koko viime viikon.

– Tartunta- ja altistumisketjut ulottuvat useamman kunnan alueelle sekä eri paikkoihin ja tilanteisiin. Tämä on vaikeuttanut täsmällisten ryppääseen liittyvien lukumäärien raportoimista. Tämän hetken arvio on, että ryppäässä altistuneet on saatu hyvin tavoitettua ja uudet tartuntaketjut katkaistua.

Siun soten toiminta-alueella on edelleen todettu myös muutamia yksittäisiä koronavirustartuntoja, jotka eivät liity samaan tartuntaketjuun.

Altistuneet on kartoitettu, ja heihin on oltu suoraan yhteydessä. Suurimmassa osassa tapauksista tartunnan alkuperä on pystytty jäljittämään, Siun sote kertoo.

Karanteenissa olevia koronavirukselle altistuneita henkilöitä on koko Siun soten toiminta-alueella tällä hetkellä hieman yli kaksisataa.

Koronavirustilanteessa voi tapahtua nopeita muutoksia, kuten viime aikojen tartuntaryppäät osoittavat, Siun sote korostaa.

– On erityisen tärkeää, että lievissäkin oireissa otetaan yhteyttä terveydenhuoltoon ja hakeudutaan koronavirustesteihin, jotta mahdolliset uudet laajat tartuntaketjut saadaan ajoissa jäljitettyä. Tämän takia myös karanteeniin määrättyjen on tärkeää malttaa noudattaa annettuja ohjeita koko karanteeniajan.

– Jokainen voi myös omalta osaltaan estää koronaviruksen leviämistä huolehtimalla turvaväleistä, käsi- ja yskimishygieniasta sekä käyttämällä kasvomaskeja suositusten mukaisesti.