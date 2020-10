Koronatartuntojen määrä laskusuunnassa Siun soten alueella, syyslomaviikon jälkeen valppaus tärkeää

Siun soten toiminta-alueella koronavirustartuntojen määrä on tällä hetkellä laskusuunnassa.

Lieksan tartuntarypäs on käytännössä hiljentynyt, eikä Joensuun tartuntaryppäässä ole varmistunut uusia tartuntoja tiistain jälkeen. Karanteenissa olevien altistuneiden määrät ovat myös laskussa.

Tällä hetkellä karanteenissa koko alueella on noin 100 koronavirukselle altistunutta henkilöä. Positiivisten osuus kaikista koronavirusnäytteistä on edelleen alle yhden prosentin ja tartuntojen alkuperä on saatu selville yli 90 prosentissa tapauksista.

Alueellinen koronavirusepidemian koordinaatioryhmä, johon kuuluvat Siun soten lisäksi alueen kuntien ja elinkeinoelämän sekä aluehallintoviraston, THL:n sekä ely-keskuksen edustus kokoontui torstaina arvioimaan alueen tilannekuvaa ja sen mahdollisesti edellyttämiä lisätoimenpiteitä.

Ryhmän näkemyksen mukaan tämänhetkiset alueelliset suositukset ja rajoitukset ovat tarkoituksenmukaisia ja riittäviä. Valppaus on kuitenkin tarpeen erityisesti syyslomaviikon jälkeen, jotta tilanne pysyy hallinnassa jatkossakin.

- Ulkomaanmatkojen jälkeen on tärkeää noudattaa omaehtoista kymmenen päivän karanteenia ja koronavirustesteihin kannattaa hakeutua lievissäkin oireissa. Vain näin saamme mahdolliset tartuntaketjut riittävän ajoissa kiinni ja katkaistua, kertoo koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimiva toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalveluista tiedotteessa.