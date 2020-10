Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä ollaan yhä koronaepidemian perusvaiheessa – "Tartuntojen alkuperä on selvitetty yli 90 prosentissa tapauksista"

Aluehallintoviraston keskiviikkoisen tiedotteen mukaan tartuntojen määrä alueella on tällä hetkellä laskusuunnassa.

– Alueen tartuntamääriä ja ilmaantuvuuslukua ovat edellisinä viikkoina nostaneet Lieksan ja Joensuun seudun paikalliset tartuntaryppäät, joihin valtaosa alueella todetuista koronavirustartunnoista on liittynyt.

Tiedotteen mukaan Siun soten kyky toteuttaa valtion hybridistrategian mukaista testaa, jäljitä, eristä ja hoida -toimintamallia on ollut hyvä.

– Tartuntaryppäät on saatu hallintaan hyvässä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Positiivisten osuus kaikista koronavirusnäytteistä on edelleen alle yhden prosentin, ja tartuntojen alkuperä on saatu selville yli 90 prosentissa tapauksista.

Epidemian yleisestä tilannekuvasta tiedotetaan jatkossa torstaisin alueellisen koordinaatioryhmän kokouksen jälkeen.