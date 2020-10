Lieksassa ei ole todettu koronaa pian kahteen viikkoon – kasvomaskien jakeluun muutoksia

Koronatilanne on Lieksassa jatkunut rauhallisena, keskiviikkona kokoontunut kaupungin valmiusryhmä tiedottaa.

Syyskuun lopulla alkaneeseen koronaryppääseen liittyvä viimeinen tartunta on todettu 9.10. eli uusia tartuntoja ei ole ilmennyt kaupungissa lähes kahteen viikkoon.

– Koronatilanteen rauhoittumisessa lieksalaisten koronaohjeiden tunnollisella noudattamisella on ollut merkittävä rooli. Turvavälien pitäminen, hyvä hygienia sekä kasvomaskien käyttö ja karanteenien noudattaminen on estänyt viruksen leviämistä, ja tartuntaketjujen katkaiseminen on ollut mahdollista, kiittelee kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen.

Koronatilanteen rauhoittuminen Lieksassa näkyy myös kasvomaskien ilmaisjakelussa vähävaraisille. Jakelu järjestetään 26.10. lähtien kahdesti viikossa, maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 9-12 osoitteessa Urheilukatu 3.