Pohjois-Karjalan ja Heinäveden koronavirusepidemia on edelleen perustasolla – Tällä viikolla yksi uusi todettu tartunta

Pohjois-Karjalan ja Heinäveden koronavirusepidemia on edelleen perustasolla ja kuluvan viikon tilanne on pysynyt hyvin rauhallisena, Siun sote tiedottaa.

Tällä viikolla uusia koronavirustartuntoja on todettu vain yksi jo karanteenissa olleella henkilöllä, eikä uusia altistumisia ole syntynyt. Karanteeniin määrättyjä koronavirukselle altistuneita henkilöitä on tällä hetkellä koko alueella alle 50.

– Syysloma ei ainakaan vielä ole näkynyt puheluiden tai testiin hakeutuneiden määrien kasvuna. Testeihin kannattaa edelleen hakeutua matalalla kynnyksellä. Näytteenottokapasiteettia on riittävästi ja tulokset tulevat keskimäärin yhdessä–kahdessa vuorokaudessa, kertoo toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen Siun sotesta.

Koronavirustestejä otetaan Siun soten toiminta-alueella noin 200–400 päivässä. Testejä tehdään ja analysoidaan myös viikonloppuisin. Positiivisten vastausten osuus kaikista koronavirusnäytteistä viimeisen 7 vuorokauden ajalta on alle yksi prosentti ja tartuntojen alkuperä on selvitetty 90 prosentissa todetuista tapauksista.

– Syksyn tartuntaryppäät osoittavat, että tilanteet voivat muuttua hyvinkin äkkiä. On tärkeää päästä nopeasti tartuntojen ja altistuneiden jäljille, jotta tartuntaketjut saadaan katkaistua ja hallintaan, Kaipiainen muistuttaa.

Pohjois-Karjalan ja Heinäveden alueella on voimassa kasvomaskisuositus julkisessa liikenteessä. Kaikissa tilanteissa tulee huolehtia turvaväleistä sekä hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Siun sote suosittelee myös koronavilkun lataamista puhelimiin ja muistuttaa riskiryhmiä influenssarokotuksista:

– Influenssarokotuksen ottaminen on tänä vuonna entistäkin tärkeämpää. Influenssa alkaa tyypillisesti nostaa päätään vuodenvaihteessa, johon on ennakoitu myös koronavirustartuntojen määrän kasvua. Olisi hyvä suojautua nyt niitä viruksia vastaan, joihin rokote on jo olemassa, toteaa Kaipiainen.

Alueellinen koronavirusepidemian koordinaatioryhmä, johon kuuluvat Siun soten lisäksi alueen kuntien ja elinkeinoelämän sekä Aluehallintoviraston (AVI), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) edustus, arvioi 22.10. kokouksessaan alueen koronavirustilannetta. Voimassa olevat toimenpiteet ja suositukset todettiin edelleen riittäviksi.

Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä voimassa olevat alueelliset suositukset ja rajoitukset on koottu Siun soten verkkosivuille http://www.siunsote.fi/korona. Epidemian yleisestä tilannekuvasta tiedotetaan torstaisin, koordinaatioryhmän kokouksen jälkeen. Siun sote tiedottaa koronavirustilanteesta, mahdollisista joukkoaltistumisista, laajemmista tartuntaryppäistä sekä toimintaohjeista tarpeen mukaan.