Karjalaiselta kunnianosoitus 75 vuotta täyttävälle YK:lle, puoli vuosisataa vanha pääkirjoitus pätee edelleen - "Tälle rauhanomaiselle yhteistyölle on toivottava mitä parhainta tulevaisuutta"

- Teimme tämän kunnianosoituksena paitsi 75-vuotiaalle YK:lle myös edeltäjillemme tänä vuonna 146 vuotta täyttäneessä Karjalaisessa, sanoo Karjalaisen päätoimittaja Pasi Koivumaa.

Alla on Karjalaisen Kaiku-arkistosta tähänkin tarkoitukseen helposti löytyvä autenttinen kuva näistä tuolloin vain painetussa muodossa ilmestyneen lehden vanhoista pääkirjoituksista. 50 vuotta sitten Karjalaisen pääkirjoitukset olivat sivulla 4, kuten nytkin, kun taas 25 vuotta sitten ne sijoitettiin lehden sivulle 2.

YK:n institutionaalista luonnetta kuvaa se, että pieniä tarkennuksia lukuun ottamatta pääkirjoitus on edelleen ajankohtainen.

Pääkirjoituksessa mainitaan jäsenvaltioiden päämiesten olevan nyt koolla YK:n päämajassa, mikä ei tänä juhlavuonna pidä paikkansa. Koronapandemian vuoksi YK:n 75. yleisistunto järjestettiin virtuaalisesti jo syyskuussa.

Tänä päivänä 75 vuotta täyttävä YK on syvässä kriisissä, johon taas kerran uudelleen syttynyt suurvaltioiden globaali valtakamppailu on sen syössyt.

YK on silti edelleen tärkeä ja sillä on kaikki edellytykset selvitä myös tästä kriisistään, etenkin jos me kaikki muistamme ottaa tämän järjestön vaiheista ja ylipäänsä historiasta opiksemme emmekä toista jo tehtyjä virheitä.

Tänään, YK:n päivänä 24.10.2020 julkaistu pääkirjoitus on luettavissa kokonaan myös alla:

Kun Yhdistyneiden Kansakuntien perustamiskirja tasan 25 vuotta sitten astui voimaan, järjestöstä toivottiin ensisijaisesti maailman rauhan ja turvallisuuden säilyttäjää. Vaikka YK ei ole aina kyennyt poistamaan sotatilanteeseen johtavia kansainvälisiä kriisejä, on kuitenkin vältytty kolmannelta maailmansodalta, jota järjestöä luotaessa toisen maailmansodan loppuvaiheessa pelättiin.

YK:n toimintaa tarkasteltaessa ei pidä sen perustehtävän varjoon jättää sitä sosiaalista, sivistyksellistä ja humanitaarista työtä, jota järjestö on tehnyt erityisesti kehittymättömien maiden ja kansojen hyväksi. Taloudellisella alalla YK:n tärkein saavutus on sen toiminta kehitysmaiden hyväksi. Pakolaisasioiden hoitamiseksi järjestö on myös toiminut menestyksellisesti mm. edistäessään terveysjärjestönsä ja kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestönsä toiminnalla alikehittyneiden maiden aineellista ja henkistä toimeentuloa.

Järjestön arvovalta ja jäsenmäärä ovat jatkuvasti kasvaneet, vaikka jopa sen tarpeellisuus on tehty joskus kysymyksenalaiseksi. Vaikka luottamus on joillakin tahoilla väliin horjunut, ei järjestön aktiivista ja positiivista roolia kansainvälisessä rauhanpolitiikassa voida kiistää. Erityisen merkittävä järjestö on pienille valtioille, jotka tällä kansakuntien yhteisellä foorumilla voivat tuoda tietonsa ja taitonsa maailman hyödyksi.

Suomi on puolueettomuuspoliiikkansa mukaisesti välttänyt YK:n kokouksissa kannanottoja suurvaltojen eturistiriitoihin liittyvissä asioissa, mutta on samalla tukenut järjestön toimintaa monin tunnustusta saanein tavoin. Maamme ehdotuksesta turvallisuusneuvoston kokoukset on vahvistettu määräaikaisiksi, mitä yleisesti pidetään toivottuna neuvoston työn tehostumisena ja vaikutusmahdollisuuksien lisääntymisenä. Osallistumalla monipuolisesti YK:n erityisjärjestöjen toimintaan olemme paitsi kehittäneet itse järjestöä myös toimineet maailmanpoliittisen edistyksen hyväksi.

Kun jäsenvaltioiden päämiehet ovat nyt koolla YK:n päämajassa New Yorkissa, luovat keskustelut, puheet ja tapaamiset entistä paremman perustan kansainväliselle yhteistoiminnalle ja ystävällisten suhteiden kehittämiselle kansakuntien keskuudessa. Yhteisymmärrystä kaivataankin, sillä niin Lähi-idässä kuin kaakkois-Aasiassa tarvitaan rauhanomaisia ratkaisuja konfliktien selvittämiseksi. Jännityksien poistaminen edellyttää kaikkien valtioiden tukea, niidenkin, joita kriisi ei suoraan koske.

Vaikka YK ei ole pystynyt antamaan takeita täydellisestä turvallisuudesta, ovat järjestön pääsihteerit neuvottelutaidollaan ja diplomatiallaan pystyneet rakentamaan siltoja sinnekin, missä kuilujen on uskottu olevan liian leveitä. Tälle rauhanomaiselle yhteistyölle on toivottava mitä parhainta tulevaisuutta.