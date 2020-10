Joensuun ja Lieksan tartuntaryppäät ovat taaksejäänyttä elämää - koronatartuntojen ilmaantuvuusluku Pohjois-Karjalassa jälleen koko maan pienin

Pohjois-Karjalan koronavirustilanne on pysynyt rauhallisena jo viikkojen ajan, selviää THL:n koronakartasta.

Siun soten toimialueella eli Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä on todettu edellisen kahden viikon aikana vain kahdeksan koronavirustartuntaa.

Asukaslukuun suhteutettu ilmaantuvuusluku on samalla aikavälillä Pohjois-Karjalassa koko Suomen pienin. THL:n tartuntatautirekisterin tietojen mukaan Pohjois-Karjalassa ei ole todettu kuluvalla viikolla yhtään koronatartuntaa, ja viime viikollakin niitä oli vain kolme.

Siun soten alueella on todettu edellisen kahden viikon aikana 4,9 koronavirustartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Koko Suomen osalta ilmaantuvuusluku on 44,3, mikä on hieman vähemmän kuin kahden edellisen viikon vastaava lukema 51,7.

Edellisellä kahden viikon jaksolla Siun soten toimialueella todettiin 44 koronavirustapausta. Pohjois-Karjalaan osui ajallisesti lähelle toisiaan tartuntaryppäät sekä Lieksaan että Joensuuhun, minkä vuoksi ilmaantuvuusluku oli hetkellisesti maan sairaanhoitopiireistä viiden suurimman joukossa.

Lieksassa edellisestä todetusta koronatartunnasta on kulunut jo kolme viikkoa, ja myös Joensuun tartuntarypäs vaikuttaa talttuneen. Myös epidemian aiemmassa vaiheessa Pohjois-Karjalan ilmaantuvuusluku oli pitkiä aikoja koko maan paras.

Koko epidemian aikana Siun soten toimialueella on todettu yhteensä 114 koronavirustartuntaa, joista Joensuussa on todettu 51, Lieksassa 31 ja Liperissä 9. Kaikissa muissa Pohjois-Karjalan kunnissa tartuntoja on todettu nollasta neljään, joten niitä ei eritellä THL:n tilastoissa.

Koronavirustestejä otetaan Siun soten toiminta-alueella viime viikon tiedon mukaan noin 200–400 päivässä. Arvion mukaan koronavirusepidemia on Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä perustasolla.