Lieksassa yksi uusi koronatartunta - Siun sote tiedottaa mahdollisista altistumisista myös muualla

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautirekisterin mukaan Lieksassa on todettu yksi uusi koronatartunta viimeisen vuorokauden aikana.

Siun sote puolestaan tiedottaa, että perjantain jälkeen on varmistunut neljä uutta koronavirustartuntaa eri puolilla maakuntaa. Osassa tapauksista selvitykset ovat vielä kesken, mutta valtaosa altistuneista on jo saatu kartoitettua ja tavoitettua. Viikonlopun tapaukset eivät liity toisiinsa, mutta niihin liittyy jälleen laajahkoja altistumisia muun muassa henkilöiden lähipiirissä. Karanteeniin on asetettu useita kymmeniä henkilöitä, joten on mahdollista, että uusia tartuntoja löytyy lähipäivien aikana tästä joukosta.

– Yksi tämän syksyn tartuntoja yhdistävä tekijä on, että monilla oireet ovat olleet hyvin lieviä. Kun yksi tartunta on todettu, on jäljityksen kautta löytynyt nopeasti useampi oireileva henkilö, jotka ovat vasta siinä vaiheessa ohjautuneet testeihin, kertoo Siun soten infektioylilääkäri Jennifer Sieberns.

Sieberns muistuttaa, että nyt syksyn flunssakauden koittaessa on erittäin tärkeää, että testeihin hakeudutaan herkästi ja suljetaan koronaviruksen mahdollisuus pois.

– Nyt ei pidä jäädä pidemmäksi aikaa kuulostelemaan omaa vointia, eikä varsinkaan mennä oireisena töihin tai muutenkaan ihmisten ilmoille.

Mahdollinen altistuminen konfirmaatiotilaisuudessa

Siun sote myös kehottaa Pielisensuun kirkossa Joensuussa 24. lokakuuta pidettyyn konfirmaatiotilaisuuteen osallistuneita tarkkailemaan vointiaan ja hakeutumaan lievissäkin oireissa koronatestiin. Tilaisuudessa paikalla olleella henkilöllä on todettu koronavirustartunta. Tartunnan saaneen henkilön kanssa lähikontaktissa olleet altistuneet on kartoitettu ja heihin on oltu yhteydessä. Muiden läsnäolijoiden mahdollista altistumista ei kuitenkaan voida täysin poissulkea.

Siun soten kotihoidossa selvitetään altistumisia

Siun soten kotihoidossa selvitetään koronavirustartunnalle altistuneita. Jäljitystyö on vielä kesken, ja altistuneisiin ollaan suoraan yhteydessä. Tämänhetkisen tiedon mukaan altistuneiden määrä on rajallinen, eikä tilanne vaikeuta kotihoidon palvelujen järjestämistä.

Siun soten työntekijät kuntarajoista riippumatta noudattavat yhtenäisiä ohjeita suojautumisesta asiakas- ja potilastyössä. Kasvomaski on käytössä myös kotihoidon työntekijöillä, lisäksi henkilökunnan työvuoro- ja taukojärjestelyillä on varmistettu toiminnan turvallisuutta. Siun soten toimipisteissä asioivien henkilöiden toivotaan käyttävän kasvomaskia, jos se on heille mahdollista.