Mielipide: Siun soten työntekijät ovat tyytymättömiä uuteen työvuorojärjestelyyn - "Ensimmäinen lista oli huomattavan isolle osaa henkilökuntaa järkytys"

Henkilöstöjohtajan ajatukset ovat kauniita, ja niihin haluaisi uskoa. Kirjoituksen mukaan automatisoidun ohjelman käyttö tukee henkilöstön tasaisempaa sijoittelua työvuoroihin. Tämä kohdistuu muun muassa totuttujen työvuorojen alkamis- ja päättymisajankohtiin sekä painotuksiin. Käytännössä ilman henkilöstön hyvää tahtoa ja ylityöhalukkuutta tämä on huomattu pahimmillaan vaaralliseksi.

Päällekkäisyys eri työvuorojen välillä on lyhentynyt. Raportointiaikaa ei jää riittävästi. On tilanteita, joissa työaika päättyy vapauttajan kanssa yhtä aikaa, mikä on mahdoton tilanne. Huonokuntoisen potilaan viereltä ei voi poistua. Paikalta poistuminen olisi heitteillejättö.

Uuden työvuorosuunnittelun tulisi tukea terveellisempää vuorotyön tekemistä. Toistaiseksi sillä on saavutettu juuri päinvastaista. Vaikka työajat noudattavat lakeja ja asetuksia, ei ohjelma huomioi riittävästi ihmisen, hoitajan luontaista toipumisaikaa.

Ykkösvapaita useiden yövuorojen jälkeen, pitkiä työputkia, vapaapäivät jakautuvat epäloogisesti eikä ohjelma katso tarpeelliseksi antaa työntekijälle välttämättä ehjää viikonloppua vapaaksi. Työhyvinvointiin, työvuorolistoihin ja palautumisaikoihin panostamisesta puhuu myös Siun soten toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen Pogostan Sanomissa (5.11.).

Bjerregård Madsen vertaa elokuun sairauslomatilannetta vuoden takaiseen. Ainakin yhteispäivystyksessä siirryttiin käyttämään ohjelmaa täysipainoisesti vasta 21.9. joten henkilöstön sairastavuus elokuussa ei ole vertailukelpoinen.

Ensimmäinen lista oli huomattavan isolle osaa henkilökuntaa järkytys. Ohjelman onnistui masinoida pois kokonaisia vapaapäiviä. Sanalla sanoen, ohjelma otti henkilökunnasta kaiken tehon irti. Sellainen ei tue henkilökunnan jaksamista eikä näin ollen varmista osaamistakaan. Kaikkeen ei kärsivällisyys ja usko riitä.

Rivihoitajat

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.