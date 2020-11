Siun sote: Koronatartunnoista paljon huhuja liikkeellä - pakollisessa karanteenissa noin 40 ihmistä

Pohjois-Karjalan koronatilanne on vakaa, vaikka tartuntojen määrä on lähtenyt uuteen nousuun, kertoo Siun sote koronatiedotteessaan, jonka se julkaisee viikoittain.

Kuluvan viikon seitsemästä uudesta tartunnasta neljä on todettu maakunnassa kirjoilla olevilla henkilöillä, jotka oleskelevat muualla Suomessa, Siun sote totesi torstaina iltapäivällä.

Siun soten mukaan viime viikolla varmistui 11 uutta tartuntaa, joista kuusi karanteenissa olleilla.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

- Tartunnoille altistuneet on tavoitettu ja heidät on asetettu karanteeniin. Tällä hetkellä tartuntalain mukaisessa karanteenissa on noin 40 henkilöä eri puolilla maakuntaa.

Siun soten mukaan koronatartunnoista liikkuu paljon huhuja varsinkin pienemmillä paikkakunnilla.

- Huhujen sijaan voi luottaa siihen, että tartunnan saaneet ja altistuneet ovat meillä terveysviranomaisilla tiedossa ja hoidossa. Jos on aihetta varoittaa kuntalaisia vaikkapa joukkoaltistumisista, se tehdään kyllä, toteaa toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen.

Tartuntojen alkuperä on selvitetty 90 prosentissa tapauksia, kertoo Siun sote, jonka mukaan useiden tartuntojen alkuperä on ollut ulkomailla.

- Omaehtoinen kymmenen päivän karanteeni ulkomaanmatkojen jälkeen on erittäin tärkeä, Kaipiainen korostaa.

Viime viikkoina eniten koronatestejä on tehty alle 10-vuotiaille. Tuloksen saa päivässä tai kahdessa.

Kaipaisen mukaan kasvomaskien käyttö on lisääntynyt julkisilla paikoilla, mitä hän pitää hyvänä. Siun sote suosittelee yhä pesemään käsiä, yskimään hihaan, pitämään turvavälejä ja lataamaan Koronavilkun kännykkään. Lisäksi suositellaan influenssarokotetta.

- Suojautuminen influenssaa vastaan rokotteella on tänä vuonna erityisen tärkeää.

THL:n tartuntatautirekisterin mukaan sairaanhoitopiirissä todettiin 12 koronatartuntaa viime viikolla. Tartunnoista kahdeksan oli joensuulaisilla. Tiedot voivat täsmentyä suuntaan ja toiseen myöhemmin.

Kuluvalta viikolta THL:n tiedossa on kolme tartuntaa sairaanhoitopiirissä.

Joensuulaisilla on varmistettu 63 tartuntaa ja kiteeläisillä kahdeksan koko epidemian aikana. Molempien paikkakuntien rekisteröidyt tartunnat ovat kasvaneet yhdellä viime sunnuntaista.

Koko sairaanhoitopiirissä tartuntoja on tiedossa 134. Lieksan tartunnat ovat ennallaan 32 kuten Liperin kymmenen.

THL:n ilmoittamien lukujen perusteella sairaanhoitopiirin muissa kunnissa tartuntoja olisi todettu 21.