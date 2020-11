Ulkomailta tulee tartuntoja myös Pohjois-Karjalaan – "Riski tartunnalle on iso"

– Ulkomaille matkustelu on lisääntynyt, ja sieltä tulee paljon tartuntoja. Tartuntoja ei tule vain Venäjältä, vaan myös muista maista.

Sieberns pyytää harkitsemaan ulkomaille matkustamista tarkoin.

– Jos on välttämätöntä liikkua, niin omaehtoinen karanteeni on välttämätön. Riski tartunnalle on iso, sillä koronatilanne on muualla maailmalla on erilainen kuin Suomessa, ja etenkin Pohjois-Karjalassa.

Pohjois-Karjala ei ole ainoa tuontikoronasta kärsivä alue, sillä Yle uutisoi keskiviikkona, että Kymenlaaksossa on viimeisen viikon aikana todettu useita ulkomailta tulleita koronavirustartuntoja. Maakunnassa todetuista paristakymmenestä tartunnasta noin joka neljäs on saatu ulkomailta.

