Joensuussa on paljastumassa laaja koronavirustartuntojen ryväs, tänään varmistui kahdeksan uutta tartuntaa - katso pitkä lista paikoista, joissa altistumisia on voinut tapahtua

Joensuussa on paljastumassa laajempi koronavirustartuntojen ryväs, jossa tartunnat liittyvät muun muassa korkeakoululiikunnan ryhmäliikuntatunteihin. Siun sote tiedotti koronavirustilanteesta torstaina iltapäivällä.

Ryväs alkoi selvitä eilen, ja tartuntaketjujen ja altistuneiden selvittäminen on vielä kesken. Uusia koronavirustartuntoja on keskiviikkoillan jälkeen varmistunut kahdeksan. Joukossa on myös yksittäisiä tartuntoja, jotka eivät liity samaan tartuntaketjuun.

Siun soten mukaan ryppään laajuutta ei voi vielä arvioida.

- Altistumisia on voinut tapahtua useissa liikuntapaikoissa ja ravintoloissa, pääasiassa Joensuussa, Siun sotesta kerrotaan.

Tiedossa olevat altistumispaikat on listattu alapuolelle. Osa niistä kerrottiin uutisessamme aiemmin torstaina, kun taas paikoista on täydentynyt Siun soten ylläpitämään listaukseen tämän päivän aikana.

Joensuu:

ti 17.11. Campus bistro klo 11–12

ma 16.11. Easyfit Rantakatu klo 17–18

su 15.11.Kuntosali Energy keskusta klo 16–18

su 15.11. McDonalds klo 13–14

la 14.11. Pizza Master klo 23.30–24

la 14.11. Bar Play klo 23–24

la 14.11. Jet Set Bar klo 21–23.30

la 14.11. Kuntokeskus Energy Rantakylä, klo 19–22

pe 13.11. Hesburger Sokos Joensuu klo 16–16.30

pe 13.11. Ravintola Fah Sai Thai Kitchen, Iso Myy klo 12.15–13

pe 13.11. Kuntosali Energy keskusta, klo 11–12

to 12.11. Kuntosali Energy keskusta, klo 11–12, 15–17

Sykettä-korkeakoululiikunnan järjestämät ryhmäliikuntatunnit:

ma 16.11. klo 9–19 jooga, Urheilutalo

ma 16.11. klo 16–17 kuntonyrkkeily, Urheilutalo

ma 16.11. klo 15.30–16.30 Sykettä ryhmäliikunta, Energy keskusta

la 14.11. klo 13–17 Sykettä ryhmäliikunta, Länsikadun koulu (Tulliportinkatu 1)

to 12.11. klo 19–20 Tabata ja venyttely, Länsikadun koulu (Tulliportinkatu 1)

to 12.11. klo 18–19 Vaihtuvan sykkeen ryhmä, Länsikadun koulu (Tulliportinkatu 1)

Liperi:

la 14.11. Pub Ramona klo 20–22

Lisäksi Joensuun kaupungin Gävlenlinnan päiväkodissa tällä viikolla maanantaina ja tiistaina 16.–17. marraskuuta ollut henkilökunta ja lapset asetetetaan tartuntatautilain mukaiseen kymmenen päivän karanteeniin koronavirukselle altistumisen takia.

Siun sote on suoraan yhteydessä kaikkiin altistuneisiin, ja päiväkoti tiedottaa vanhemmille järjestelyistä omissa kanavissaan.

Siun soten toiminta-alueen alueellinen koordinaatioryhmä kokoontuu torstaina iltapäivällä arvioimaan koronavirusepidemian alueellista tilannetta ja sen edellyttämiä toimenpiteitä.

Itä-Suomen yliopisto tiedotti Joensuun kampuksen koronatilanteesta omalta osaltaan aiemmin torstaina. Uutinen aiheesta on luettavissa täällä.