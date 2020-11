Joensuu on siirtynyt koronaviruksen kiihtymisvaiheeseen – laaja maskisuositus voimaan välittömästi

Siun soten toiminta-alueella Joensuu on siirtynyt koronavirusepidemian kiihtymisvaiheeseen. Muu maakunta on edelleen epidemian perustasolla, linjasi Siun soten alueellinen koordinaatioryhmä torstai-iltana.

Joensuussa viime päivien aikana todettujen koronavirustartuntojen ja laajojen altistumisten takia kaupungin alueella otetaan käyttöön tiukennetut suositukset koronaviruksen leviämisen estämiseksi, kertoo Siun sote.

– Tavoitteena on saada nopeasti tartuntatilanne kaupungissa haltuun ja kaikki mahdollisuudet uusiin altistumisiin katkaistua. Isojen ryhmien kokoontumiset on saatava nyt tauolle, kunnes tilanne on paremmin selvillä, kertoo toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen Siun sotesta.

Epidemian tilannetta arvioitiin torstaina 19.11. alueellisessa koordinaatioryhmässä, johon kuuluvat Siun soten lisäksi alueen kuntien ja elinkeinoelämän sekä Aluehallintoviraston (AVI), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) edustus.

Alueellinen koordinaatioryhmä suosittelee Joensuun kaupungin alueella seuraavia toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen estämiseksi:

- Kasvomaskin käyttö joukkoliikenteen lisäksi kaikissa julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voi välttää. Suositus koskee kaikkia yli 15-vuotiaita, toisen asteen oppilaitoksia (myös lukiot) ja korkeakouluja.

- Sisätiloissa tapahtuvan aikuisten ryhmäliikunnan keskeyttäminen viikon ajaksi. Suositus ei koske koululiikuntaa.

- Suositus yli 20 hengen yksityistilaisuuksien välttämisestä.

- Korkeakoulujen siirtyminen väliaikaisesti etäopetukseen, ja vain välttämättömän opetuksen järjestäminen lähiopetuksena.

Kasvomaskisuositus on voimassa toistaiseksi. Liikuntaryhmiä, yleisötilaisuuksia ja opetusjärjestelyjä koskevien suositusten tarpeellisuutta arvioidaan koordinaatioryhmässä uudestaan viikon kuluttua torstaina 26. marraskuuta.

Eri organisaatiot päättävät ja tiedottavat itse suositusten viemisestä käytäntöön. Joensuun kaupungin valmiusryhmä käsittelee suosituksia perjantaina 20.11. aamupäivällä ja tiedottaa asiasta sen jälkeen.

– Jokaisen olisi syytä harkita tarkkaan myös itse mihin harrastuksiin ja tilaisuuksiin juuri nyt osallistuu. Emme vielä tiedä, kuinka laajalle tartunnat ovat ehtineet levitä, joten tartunnan saamisen riski on olemassa, toteaa Kaipiainen.

Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä voimassa olevat alueelliset suositukset ja rajoitukset on koottu Siun soten verkkosivuille www.siunsote.fi/korona.

Altistumispaikat voi tarkistaa Siun soten verkkosivuilta https://www.siunsote.fi/koronaviruksen-altistumispaikat

