Joensuu on siirtynyt koronaviruksen kiihtymisvaiheeseen - näin Joensuun kaupunki rajoittaa tai sulkee palveluitaan

Siun sote tiedotti torstaina, että Joensuussa on siirrytty koronaviruksen osalta kiihtymisvaiheeseen. Joensuun kaupungin valmiusjohtoryhmä linjasi muutoksista kaupungin palveluissa perjantaina.

Kaupunki antaa vahvan suosituksen käyttää kasvomaskia kaikissa yleisissä tiloissaan ja tapahtumissa sekä sisä- että ulkotiloissa.

Syynä on yleisen terveysturvallisuustilanteen parantaminen sekä tapahtumien ja kokoontumisten turvallisuuden lisääminen. Vähävaraisilla on mahdollisuus saada maskeja veloituksetta Siun soten kautta.

Maskisuositus alkaa välittömästi ja on voimassa toistaiseksi. Muut kaupungin palveluihin tehtävät muutokset ovat voimassa pääsääntöisesti viikon kerrallaan.

Seuraavan kerran Joensuun kaupungin valmiusjohtoryhmä kokoontuu ensi keskiviikkona ja tarvittaessa aiemmin.

– Me voimme yhdessä välttää koronaepidemian pahenemisen ja saada tämän tilanteen mahdollisimman pian hallintaan, kannustaa kaupunginjohtaja Kari Karjalainen tiedotteessa.

Vaikutukset kouluihin ja varhaiskasvatukseen:

Opetus järjestetään normaalisti ja korostetaan hygienia- ja turvaväliohjeita. Varhaiskasvatuksen toiminta jatkuu ennallaan.

Koulujen sisäliikunta jatkuu normaalisti. Tämä koskee myös koulun ulkopuolisissa tiloissa tapahtuvaa sisäliikuntaa, uimaopetus mukaan lukien, jos tilojen haltija pitää tilat auki. Myös koulujen iltapäivätoiminta jatkuu normaalisti.

Kaupungin lukioissa ja aikuislukiossa on voimassa maskisuositus maanantaista 23. marraskuuta alkaen toistaiseksi. Opiskelijoille suositetaan oman maskin käyttöä.

Koulutuspalvelujen henkilöstön tulee lukioissa käyttää työnantajan jakamia maskeja. Myös lukioissa käyville tai työskenteleville aikuisille suositellaan maskien käyttöä.

Lukiot varautuvat järjestämään syksyn ylioppilasjuhlat koulun väen sisäisenä tapahtumana. Tämä päätetään ja tiedotetaan tarvittaessa.

Maskisuositus koskee myös konservatoriota.

Vaikutukset liikuntapalveluihin:

Uimahalleissa sisään tulevien asiakkaiden määrää rajoitetaan. Uimahallien saunat ja kuntosalit laitetaan kiinni. Maskisuositus on voimassa muualla kuin peseytymis- ja allastiloissa.

Kaupungin omat kuntosalit ovat kiinni viikon.

Kaikki aikuisten sisäliikuntaa koskeva harrastustoiminta keskeytetään 23. marraskuuta alkaen. Keskeytys koskee myös Joensuussa järjestettäviä ottelu- ja kilpailutapahtumia.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta järjestetään normaalisti. Ulkopuolisten läsnäoloa harrastuspaikoissa rajoitetaan. Lasten ja nuorten pelit järjestetään ilman yleisöä. Maskisuositus on voimassa kaikissa tiloissa.

Vaikutukset kulttuuripalveluihin:

Kaikissa kulttuuripalveluissa on voimassa maskisuositus, joka koskee muun muassa kirjastoja, museoita, konserttisaleja, kansalaisopiston toimintaa. Suositus koskee sekä henkilöstöä että asiakkaita.

Kansalaisopiston ryhmäliikunnat suljetaan toistaiseksi Joensuussa tapahtuvien ryhmien osalta. Muiden opiston seutukuntien valmiusjohtoryhmät linjaavat ryhmäliikuntatuntien pitämisestä omalta osaltaan.

Nuorisotiloissa on sisään otettavien määrää rajoitettu jo aiemmin ja tiloissa toimivat on rekisteröity. Maskisuositus on voimassa henkilöstölle.

Ruplan ja Yhteisötalo Sataman tiloissa on maskisuositus henkilöstölle ja kävijöille.

Vaikutukset tapahtumiin:

Joensuussa järjestetään tulevien viikkojen aikana runsaasti tapahtumia. Kaikissa niin sisä- kuin ulkotiloissa järjestettävissä tapahtumissa on riskinä, että lähikontaktilta ei voida välttyä. Maskisuositus on voimassa kaikissa yleisissä kokouksissa ja tapahtumissa niin sisä- kuin ulkotiloissa.

– Nyt olisi tärkeää, että otamme tämän tilanteen vakavasti ja teemme kaikki viikon ryhtiliikkeen. Tässä olemme kaikki samassa veneessä, josta yhdessä myös selviämme, kommentoi kaupungin koronatilannetta myös Pohjois-Karjalan tilannekuvatyöryhmän jäsen, Pohjois-Karjalan Kauppakamarin toimitusjohtaja Matti Vuojärvi tiedotteessa.

Kaupunki muistuttaa myös ravintoloille annetuista yleisistä hygieniaohjeista.