Siun soten toimialueella todettiin viikonlopun aikana yhteensä 26 koronavirustartuntaa - katso lista paikoista, joissa Pohjois-Karjalassa on saattanut altistua koronavirukselle

Siun soten toimialueella vahvistettiin lauantain ja sunnuntain aikana yhteensä 26 koronavirustartuntaa. Valtaosa tartunnoista ja tartuntaketjuista on Joensuussa. Koko viime viikolla Siun soten toimialueella todettiin 41 koronatartuntaa, joista 40 Joensuussa.

Joensuu määriteltiin viime viikolla siirtyneeksi koronavirusepidemian kiihtymisvaiheeseen. Muu Pohjois-Karjala on epidemian perustasolla.

Koronavirustartuntojen ja laajojen altistumisten takia Joensuun kaupungin alueella on otettu käyttöön tiukennetut suositukset.

Joensuussa esimerkiksi kaikki aikuisten sisäliikuntaa koskeva harrastustoiminta on keskeytetty viikon ajaksi tästä päivästä alkaen. Joensuun kaupunki on sulkenut omat kuntosalinsa ja uimahallien saunat, mutta uimaan pääsee rajoitettu määrä ihmisiä.

Joensuun kaupunki on antanut vahvan suosituksen käyttää kasvomaskia kaikissa yleisissä tiloissa ja tapahtumissa sekä sisä- että ulkotiloissa. Kaikki Joensuun kaupungin antamat suositukset, määräykset ja palveluiden rajoitukset on luettavissa täällä.

Koronavirustartunnan saaneita henkilöitä on liikkunut esimerkiksi Riverian ammattioppilaitoksen Peltolan kampuksella, yliopiston Joensuun kampuksella Carelia-rakennuksessa ja Futura-rakennuksessa sekä Karelia-ammattikorkeakoulun Wärtsilä-kampuksella.

Carelicumin asiakaspalvelupiste Joensuussa pidetään suljettuna ensi sunnuntaihin saakka, koska tiloissa on tapahtunut korona-altistuminen. Koronavirukselle altistumisia on tapahtunut myös Joensuun yhteiskoulun lukiossa ja Joensuun lyseon peruskoulussa.

Viranomaisen määräämään kymmenen päivän pakolliseen karanteeniin määrättyjä altistuneita henkilöitä oli lauantain tiedon mukaan Siun soten alueella yhteensä runsaat viisisataa henkilöä. Siun soten toimialueeseen kuuluvat Pohjois-Karjalan kunnat ja Heinävesi.

41 viikoittaista tartuntaa on Siun soten toimialueella koko koronavirusepidemian suurin luku. Aiempi suurin viikkomäärä 27 oli syyskuun loppupuolelta. Edellisen kahden viikon aikana Siun soten alueella on todettu sunnuntain tiedon mukaan 50 koronavirustartuntaa.

Siun soten toimialueen ilmaantuvuusluku on 30,5 tapausta sataatuhatta asukasta kohti edellisen kahden viikon ajalta. Koko Suomessa vastaava ilmaantuvuusluku on eilisen tiedon mukaan 66.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilaston mukaan koko epidemian aikana tartuntoja on todettu kunnittain Pohjois-Karjalassa seuraavasti: Joensuu 108, Lieksa 32, Liperi 10, Kitee 8, Kontiolahti 6, Juuka 5. Muissa kunnissa tartuntoja on 0-4, joten niitä THL ei listaa yksityisyydensuojaan vedoten. Yhteensä tartuntoja on koko epidemian aikana todettu Siun soten toimialueella 182 koronatartuntaa.

Siun sote on koonnut verkkosivuilleen ajantasaisen tiedon koronan altistumispaikoista. Listalla olevissa paikoissa on kyseiseen aikaan ollut tartunnan saanut henkilö, joka on voinut altistaa eli siirtää tartunnan muille samaan aikaan paikalla oleville henkilöille.

Listalle päivitetään vain sellaiset julkiset paikat, joissa altistuneita ei voida jäljittää henkilökohtaisesti. Alla Siun soten listaus kokonaisuudessaan maanantaiaamun tiedon perusteella.

Joensuu

pe 20.11. Lounasravintola Pinja klo 10.30‒13.45

to 19.11. Subway Voimatie klo 15‒15.15

to 19.11. Ravintola Trattoria Otto klo 14‒16

to 19.11. Yliopiston kirjasto ja Carelia-ravintola klo 11‒13

to 19.11. Lounasravintola Pinja klo 10.30‒13.45

ke 18.11. Rantakylän fysikaalinen hoitolaitos, kuntosali circuit klo 17‒18

ke 18.11. Yliopiston kirjasto klo 16‒17.30

ke 18.11 Campus bistro klo 11‒12

ke 18.11. Kuntosali Energy Rantakylä klo 10‒11

ke 18.11. Carelicum klo 10-10.30

ti 17.11. Ravintola Kerubin kabinetti klo 18-20.30

ti 17.11. Kuntosali Energy Rantakylä klo 18‒20

ti 17.11. Jääkarhut, avantouinti, pukuhuoneet ja sauna klo 9.15-11.15, 17.30–19.30 ja 20–20.40

ti 17.11 Joensuu Areena (erityisesti pukuhuone nro 5) klo 13-15

ti 17.11. Kuntokeidas, squash klo 15.15–16.45

ti 17.11. Kauppaneuvoksen kahvila, Taitokortteli klo 13–15

ti 17.11. Ravintola Puisto klo 12–12.15

ti 17.11. Campus bistro klo 11–12

ma 16.11. Areena, futsal ja pukuhuoneet klo 20.45–22.45

ma 16.11. Joensuu Areena klo 19.30‒21

ma 16.11. Joensuun normaalikoulu, Zumba-tunti klo 19

ma 16.11. Fittari Siihtala klo 18.25–19.45

ma 16.11. Avantouintikeskus Jääkarhut klo 17.30–18.30

ma 16.11. Roberts Coffee klo 17-19

ma 16.11. Easyfit Rantakatu klo 17–18

ma 16.11. Kuntosali Energy keskusta, Bodypump-tunti klo 15.30

ma 16.11. Lounasravintola Pinja klo 12–12.15

su 15.11. Kuntosali Energy Rantakylä klo 18–19.30

su 15.11. Kuntosali Energy keskusta klo 16–18

su 15.11. Lentopallo, Tulliportin kadun koulu klo 14–16

su 15.11. McDonalds klo 13–14

la 14.11. Pizza Master klo 23.30–24

la 14.11. Bar Play klo 23–24

la 14.11. Jet Set -baari klo 21–23.30

la 14.11. Kuntokeskus Energy Rantakylä, klo 19–22

pe 13.11. Hesburger Sokos Joensuu klo 16–16.30

pe 13.11. Ravintola Fah Sai Thai Kitchen, Iso Myy klo 12.15–13

pe 13.11. Kuntosali Energy keskusta, klo 11–12

to 12.11. Kuntosali Energy keskusta, klo 11–12, 15–17

Sykettä liikunnan järjestämät ryhmäliikuntatunnit:

ke 18.11. klo 15.30 - 16.15 Forever Joensuu, Spinning-tunti

ti 17.11. klo 15.30–16.30 Sykettä ryhmäliikunta, Energy keskusta

ma 16.11. klo 9–10 jooga, Urheilutalo

ma 16.11. klo 16–17 kuntonyrkkeily, Urheilutalo

la 14.11. klo 13–17 Sykettä ryhmäliikunta, Länsikadun koulu (Tulliportinkatu 1)

to 12.11. klo 19–20 Tabata ja venyttely, Länsikadun koulu (Tulliportinkatu 1)

to 12.11. klo 18–19 Vaihtuvan sykkeen ryhmä, Länsikadun koulu (Tulliportinkatu 1)

Lieksa

la 21.11. Lobos Pizzeria klo 14-14.30

ti 17.‒ su 22.11. Hotelli Puustelli ja hotellin ravintola

Liperi

la 14.11. Pub Ramona klo 20–22

Polvijärvi

ti 17.11 Polvijärven terveysasema, Turvalan ruokasali klo 11-11.30