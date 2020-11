Kontiolahti seuraa suosituksissa Joensuuta – antoi oman maskisuosituksen kahdeksi viikoksi ja sulkee kuntosalit

Kontiolahden kunta on antanut koronavirustilanteen vuoksi suosituksen kasvomaskien käytöstä. Kunta tekee myös muutoksia palveluihinsa. Suositukset ja muutokset ovat voimassa kaksi viikkoa, päättyen 6.12.

Kontiolahden kunta päätyi antamaan suositukset, vaikka kunta on epidemian perustasolla. Vieressä oleva Joensuun kaupunki on kuitenkin kiihtymisvaiheessa ja etäisyydet ovat lyhyet, joten tämän vuoksi kunta halusi antaa samansuuntaiset linjaukset kuin Joensuu on antanut.

Kontiolahden kunta antaa vahvan suosituksen käyttää kasvomaskia kaikissa julkisissa sisätiloissa ja niin sisä- kuin ulkotiloissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa, joissa lähikontakteja ei voi välttää. Maskisuositus koskee kaikkia yli 15-vuotiaita.

Liikuntapalveluissa kunta sulkee omat kuntosalinsa. Kaikki aikuisia koskeva liikuntatoiminta keskeytetään 23.11.–6.12. Rajoitus koskee myös Kontiolahdella järjestettäviä ottelutapahtumia. Kontiolahdella tulevana viikonloppuna järjestettävistä ampumahiihdon maailmancup-kilpailuista päättävät aluehallintovirasto ja kilpailujärjestäjä. Ensimmäinen kilpailupäivä on lauantai 28.11.

Kontiolahdella järjestettävät kansalaisopiston aikuisten liikuntaryhmät keskeytetään kunnan tiloissa. Lasten ja nuorten harrastustoiminta jatkuu normaalisti mutta liikuntasaleilla ei voi olla ulkopuolisia henkilöitä.

Kulttuuripuolella senioriteatterin toiminta keskeytetään kahden viikon ajaksi. Nuorisotiloissa puolestaan voidaan rajoittaa osallistujamäärää.

Kouluissa opetus järjestetään normaalisti ja myös iltapäiväkerhot jatkavat toimintaansa. Myöskään varhaiskasvatuksessa ei ole muutoksia. Sekä opetuksessa että varhaiskasvatuksessa korostetaan hygieniaan ja turvaväleihin liittyviä ohjeita.