Sain koronan, voinko mennä ulos? – Näin viranomaiset neuvovat toimimaan eri tilanteissa koronavirukseen liittyen

Lyhennelmiin on poimittu tietoja THL:n nettisivuilta sekä Siun sotelta. Ohjeita on lyhennetty, eikä juttu ole viranomaisohje.

1. Sain koronan, mitä teen?

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Olet saanut potilasohjeen ja eristyksissä. Lieväoireiset voivat sairastaa eristyksissä kotona. Soita terveyskeskukseen, jos vointisi heikkenee. Kotieristyksessä THL neuvoo olemaan eri huoneessa kuin kodin muut asukkaat tai ainakin pitämään 1–2 metrin turvavälin, jos potilashuonetta ei ole. Vieraat voivat jättää ruokakassin ovelle.

– Ulos, esimerkiksi kauppaan tai muille asioille et saa mennä, vaikka olisit hyvävointinen. Koiraa voit ulkoiluttaa, jos se ei muuten järjesty, THL kertoo nettisivuillaan.

Lääkäri voi tietyin ehdoin lopettaa kotieristyksen, jos oireiden alkamisesta on vähintään 7 vuorokautta eikä oireita ole ollut 48 tuntiin. Lääkäri voi tulkita oireettomuuden alkaneeksi, kun kuume on ohi. Jos oireena on enää haju- tai makuaistin muutos, eristystä ei tarvitse jatkaa, kertoo THL.

2. Perheenjäsenelläni on korona. Olen oireeton.

Olet virallisessa karanteenissa, jos potilas on kotonasi. Vältät kontaktia kodin ulkopuolisiin ihmisiin ja lähikontaktia kotieristyksessä olevaan potilaaseen. Kun otat sairaan lapsen syliin, voit koettaa pitää häntä niin, ettei lapsi yksi kasvoillesi. Olisi hyvä, jos vain yksi ihminen, joka ei kuulu riskiryhmään, hoitaisi koronapotilasta.

THL:n mukaan et saa käydä kaupassa, työpaikalla, koulussa etkä edes apteekissa. Et saa kutsua vieraita kylään. Voit ulkoilla, kunhan et mene lähelle muita.

Siun sote kertoo noudattavansa 10 päivän karanteenia. THL kertoo nettisivuillaan, että perhekaranteeni kestää 14 vuorokautta alkaen perheenjäsenen ensioireista. Jos potilas on oireeton, karanteeni alkaa päivästä, jolloin koronanäyte otettiin. Jos tartunnat leviävät perheessä, karanteenipäivät lasketaan uusimman potilaan oireiden alkamispäivästä.

3. Perheenjäseneni on määrätty karanteeniin korona-altistuksen vuoksi.

Jos karanteeniin määrätty altistunut on oireeton eikä hänellä ole todettu koronaa, muut samassa taloudessa asuvat voivat elää normaalisti eivätkä ole karanteenissa. Lähikontaktia altistuneeseen ei tarvitse välttää, sillä kyseessä on pelkkä altistus.

Jos altistunut alkaa oireilla, hänet testataan. Tällöin perheelle suositellaan omaehtoista karanteenia, kunnes testitulos on saatu. Jos testissä todetaan korona, lääkäri määrää perheen karanteeniin. THL:n mukaan negatiivinen tulos ei lyhennä lääkärin määräämää karanteenia, joka on altistuneille yleensä 10 päivää.

4. Olen käynyt koronatestissä.

Siun soten potilasohjeessa neuvotaan odottamaan testitulosta kotona ja välttämään kontakteja kodin ulkopuolisiin ihmisiin. Voit ulkoilla pitäen 1–2 metrin etäisyyden muihin. Et saa käydä ruokakaupassa, apteekissa etkä työpaikalla. Ruuan ja lääkkeiden tilaamiseen voi käyttää noutopalvelua tai tuttavan apua. Jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella ennen kuin testitulos on tullut, suositellaan kasvomaskin käyttöä, kerrotaan Siun sotesta. THL kertoo, että kyse on omaehtoisesta karanteenista.

5. Olen ollut samaan aikaan samassa paikassa sairastuneen kanssa ja ehkä altistunut.

Jos saat 10 vuorokauden aikana koronaan sopivia oireita, tee oirearvio osoitteessa omaolo.fi tai soita terveysasemalle tai Päivystysapuun 116 117. Omaehtoiseen karanteeniin voi jäädä, jos siihen on mahdollisuus, neuvoo Siun sote nettisivuillaan.

6. Mitä eroa on omaehtoisella ja virallisella karanteenilla?

Omaehtoinen karanteeni on suositus eikä määräys, jonka rikkomisesta voidaan rangaista. Karanteenia suositellaan esimerkiksi useimmista ulkomaista saapuville. Matkustamiseen liittyvää karanteenia voi lyhentää koronatesteillä.

Lääkärin määräämän virallisen karanteenin kestoa ei voi lyhentää testeillä. Virallisessa karanteenissa olevat voivat hakea Kelalta tartuntatautipäivärahaa, joka korvaa ansiomenetystä. Päivärahaa voi hakea myös, jos lapsen virallinen karanteeni estää työnteon. Jos virallista karanteenia rikkoo muista kuin pakottavista syistä, menettelyä voidaan tulkita terveydensuojelurikkomuksena.