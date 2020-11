Siun sote: Karanteeneissa yli 600 ihmistä - maanantaina Siun soten tietoon tullut noin viisi uutta tartuntaa

Siun sote on asettanut noin 600 ihmistä tartuntatautilain mukaisiin karanteeneihin estääkseen koronan leviämisen. Luku sisältää Joensuun tartuntaryppäissä tartunnoille altistuneet sekä eristyksissä olevat koronapotilaat.

- Pikkuisen yli 600 ihmistä on karanteeneissa, toteaa Sirpa Kaipiainen, joka on Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialuejohtaja.

Altistuneiden karanteenit kestävät pääsääntöisesti 10 vuorokautta. Jos kotona on koronapotilas, karanteeni on 14 vuorokautta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Sirpa Kaipiainen kertoo, että viime viikolla eli viikolla 47 todettiin yli 50 koronatartuntaa käytännössä Joensuussa.

- Sen seurauksena on paljon altistuneita, isoja liikuntaryhmiä ja koululuokkia.

Tartuntoja todettiin enimmäkseen nuorilla aikuisilla.

- Tilanne on ollut vakava. Olemme antaneet rajoituksia ja suosituksia. Tuntuu siltä, että ne olivat aivan aiheellisia. Todella toivomme, että rajoitukset vähitellen näyttäisivät tehonsa, ja se parantaisi tilannetta.

Siun sote on kouluttanut paljon lisää niin kutsuttuja jäljittäjiä, jotka selvittävät koronapotilaiden kontakteja. Lisäksi jäljittäjät soittavat karanteeneihin määrätyille pysyäkseen tietoisina heidän voinnistaan.

- Käsitykseni mukaan karanteenia on noudatettu hyvin.

Jäljittäjiä on enemmän kuin koskaan. Epidemian ryöpsähdettyä jäljittäjiä on ollut koko ajan 25-30, mikä on yli kaksinkertainen, lähes kolminkertainen määrä verrattuna tilanteeseen ennen suuria tartuntaryppäitä.

- Isompi määrä jäljittäjiä tarvitaan koko tämän viikon ajan. Tämä on aika työlästä. Meillä on takana erittäin vilkas viikonloppu.

Siun sote pyrkii soittamaan kaikille oireisille altistuneille ja koronapositiivisille joka päivä. Oireettomille altistuneille soitetaan harvemmin.

- Tällä porukalla pystymme toteuttamaan tarpeet ja vaatimukset. Pitkää päivää viikonloppuna kyllä tehtiin.

Sirpa Kaipiainen toteaa, että tartuntaketjujen jäljittämisessä on onnistuttu hyvin.

- Nyt on pystytty jäljittämään hyvin. Itse asiassa tänään tulleet positiiviset ovat olleet jo valmiiksi karanteenissa, eli uusia altistuksia ei ole tullut.

Maanantaina illansuuhun mennessä Siun soten tietoon on tullut noin viisi uutta tartuntaa päivän aikana. Luku on yli puolet pienempi kuin kahtena edellisenä päivänä.

Koronan kiihtymisvaiheen rajoitukset ovat käytössä viidettä päivää. Rajoitusten tehoa on vielä liian aikaista arvioida maanantaina.

Kaipiainen arvioi, että täsmällisempi arviointi on mahdollista viikon puolivälissä, jolloin on parempi näkemys siitä, riittävätkö nykyiset rajoitukset.

Hän sanoo, että STM:n hybridistrategiassa on lisää keinoja, joilla epidemiaa voi rajoittaa.