Joensuu edelleen koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa – tiukennettuja suosituksia on jatkettu ainakin ensi viikon loppuun saakka

Joensuussa voimassa olevia suosituksia aikuisten sisätiloissa tapahtuvan ryhmäliikunnan keskeyttämisestä, yli 20 hengen yksityistilaisuuksien välttämisestä ja korkeakoulujen etäopetuksesta jatketaan ensi viikon loppuun asti. Lisäksi kaupungin alueella on toistaiseksi voimassa tiukennettu kasvomaskisuositus.

Alueellinen koronavirusepidemian tilannekuvatyöryhmä kokoontui ylimääräiseen kokoukseen tänään keskiviikkona. Työryhmä totesi, että viime viikolla annettuja tiukennettuja suosituksia on syytä jatkaa tartuntaketjujen laajuuden ja altistuneiden suuren määrän takia.

– Viime päivinä uusien tartuntojen määrä on ollut laskussa, mutta altistuneiden ja erityisesti altistumispaikkojen suuren määrän takia riski tartuntojen leviämiselle on edelleen korkea. Varovaisuus on tarpeen kaikilla Joensuussa asuvilla, työskentelevillä ja asioivilla, toteaa tilannekuvatyöryhmän puheenjohtaja, toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen Siun sotesta tiedotteessa.

Joensuu on edelleen koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa ja muu maakunta epidemian perustasolla. Joensuun lähikuntien tai muun maakunnan tartuntamäärissä ei ole tällä hetkellä merkkejä epidemiatilanteen muutoksista.

Siun sote muistuttaa tiedotteessaan, että tilanne voi muuttua hyvin nopeasti. Siksi yleisten turvallisuusohjeiden noudattaminen on tärkeää kaikkialla.

Koronavirusepidemian alueellista tilannetta ja sen edellyttämiä toimenpiteitä arvioidaan alueellisessa tilannekuvatyöryhmässä, joka kokoontuu tavallisesti kerran viikossa torstaisin.