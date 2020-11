Siun sote: Ei yleisöä Kontiolahden ampumahiihdon maailmancupiin - joukkueissa 13 koronavirustartuntaa, Joensuussa kahdeksan uutta tartuntaa

Käytännössä päätös yleisötilaisuuksien rajoittamisesta tarkoittaa Kontiolahden ampumahiihtokisojen järjestämistä ilman yleisöä.

- Työryhmässä sekä viranomaisten että alueen elinkeinoelämän edustajat olivat varsin yksimielisiä siitä, ettei alueellamme ole varaa riskinottoon. Joensuun epidemiatilanne on edelleen kiihtymisvaiheessa ja valtakunnallinen tilanne näyttää huolestuttavammalta päivä päivältä, perustelee työryhmän puheenjohtaja, toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen Siun sotesta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Maailmancup-tapahtumien järjestäjät Kontiolahden Urheilijat ja Suomen Ampumahiihtoliitto reagoivat nopeasti Siun soten suositukseen ja ilmoittivat heti torstai-iltana, että maailmancupit 1 ja 2 Kontiolahdella pidetään ilman yleisöä.

- Päätös haluttiin tehdä välittömästi, kun tieto viranomaisilta saatiin. Näin mahdollisimman moni ehtii reagoida tilanteeseen.

Tapahtumajohtaja Sami Leinonen kertoo, että lippuja ostaneet saavat rahansa takaisin.

- Tulemme ottamaan yhteyttä lippuja ostaneisiin ja kerromme, kuinka menetellä. Seuraavan puolentoista viikon aikana kisaorganisaatiolla on suuri ponnistus edessään kisojen läpiviemisessä. Siksi pyydämme lippujen palautuksia odottavilta aikaa asiaan palaamiseen, Leinonen sanoo.

Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU on tiedottanut keskiviikon aikana tartunnoista Kontiolahden kisojen Venäjän, Latvian ja Moldovan joukkueissa sekä torstaina Romanian ja Ranskan joukkueissa, kerrotaan Siun sotesta. Varmistuneita tartuntoja joukkueissa on tähän mennessä 13. Kaikkiaan testejä on otettu lähes 700 eli valtaosa testituloksista on negatiivisia.

Siun sote on selvittänyt tartuntaketjuja ja altistuneita keskiviikkoillasta lähtien.

Tartunnan saaneet henkilöt ovat eristyksissä ja heidän lähikontaktinsa on asetettu karanteeniin.

Moldovan ja Romanian joukkueet on asetettu kokonaisuudessaan karanteeniin, muissa joukkueissa karanteeniin on joutunut yksittäisiä henkilöitä.

Myös Joensuussa on varmistunut torstaina kahdeksan uutta tartuntaa. Lisäksi Lieksassa on todettu viime päivien aikana uusia tartuntoja. Tapauksiin liittyy myös mahdollisia altistumisia ravintoloissa, joista kaikkia henkilöitä ei voida nimetä ja tavoittaa henkilökohtaisesti. Altistumispaikat on koottu Siun soten verkkosivuille http://www.siunsote.fi/koronaviruksen-altistumispaikat.

Samaan aikaan samassa paikassa olleita henkilöitä kehotetaan tarkkailemaan vointiaan ja ottamaan lievissäkin oireissa yhteyttä terveydenhuoltoon. Omaehtoiseen karanteeniin voi jäädä, jos se on henkilölle mahdollista.

Uutista päivitetty järjestäjien kommenteilla 26.11. kello 20.25.