Kiteen antoi suosituksen kasvomaskien käytöstä – voimassa vuoden loppuun saakka

Kiteen kaupunki on antanut suosituksen kasvomaskien käytöstä.

Suositus astuu voimaan heti perjantaina ja jatkuu vuoden loppuun saakka.

– Siun soten toiminta-alueella Joensuun kaupunki on koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa. Myös Kontiolahdella ja Lieksassa on kiristetty kokoontumisrajoituksia, joten huolellisuus suojautumisessa on tarpeen. Kiteen ja Joensuun välillä on runsaasti työmatkaliikennettä ja vapaa-aikanakin liikutaan maakuntakeskuksen suuntaan ja takaisin, mikä osaltaan lisää tartuntariskiä, kaupungin tiedotteessa perustellaan maskisuositusta.

Kaupunki antaa vahvan suosituksen käyttää kasvomaskia kaikissa julkisissa sisätiloissa, sekä sisä- ja ulkotilaisuuksissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa. Suositus koskee myös yleisiä kokouksia.

Kuten muuallakin, maskisuositus koskee kaikkia yli 15-vuotiaita. Oppilaitosten osalta maskisuositus ei toistaiseksi koske oppilaita eikä opettajia. Oppilaitoksissa vierailevilta, esimerkiksi huoltajilta, toivotaan maskien käyttöä.

