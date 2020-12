Siun sote: Pohjois-Karjalassa on tämän viikon aikana todettu 16 koronatartuntaa - "Uusia tartuntoja varmistuu päivittäin"

Siun soten toiminta-alueella eli Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä on alkuviikon aikana varmistunut 16 uutta koronavirustartuntaa. Valtaosa tartunnoista on Joensuussa ja Lieksassa, mutta yksittäisiä tartuntoja on todettu eri puolilla Pohjois-Karjalaa. Siun sote tiedotti koronatilanteesta torstaina iltapäivällä.