Korona-altistumisia: Siun soten kehitysvammaisten päivätoimintaa keskeytetään ensi viikoksi – altistumisia myös keskussairaalan päivystyksessä

– Suljettuina ovat päivätoiminta Rantakylässä, Utrassa ja Kauppakadulla sekä Työtanhuan toimintakeskuksessa Kontiolahdella ja Kivenpyörittäjän toimintakeskuksessa Enossa.

Siun soten mukaan altistumiset on tapahtuneet useamman päivän aikana alkuviikosta. Toiminnot keskeytetään, jotta saadaan varmuus siitä, ettei jatkotartuntoja ole ehtinyt syntyä, tiedotteessa perustellaan.

Monet päivätoiminnan asiakkaista ovat koronaviruksen riskiryhmää perussairauksiensa takia.

– Siunsotesta on oltu suoraan yhteydessä altistuneisiin tai heidän omaisiinsa. Päivätoiminnan puolelta ollaan yhteydessä kaikkiin asiakkaisiin toiminnan keskeyttämisestä viimeistään maanantaina.

Myös parikymmentä Pohjois-Karjalan keskussairaalan yhteispäivystyksen asiakasta on altistunut koronavirukselle yhteispäivystyksen aulatiloissa perjantaina 4. joulukuuta kello 15.15:n ja kello 20:n välisenä aikana, Siun sote kertoo.

Samaan aikaan samoissa tiloissa olleisiin asiakkaisiin on oltu yhteydessä.

Päivystyksen henkilökunta ei ole altistunut asianmukaisen suojautumisen ansiosta.

Tiedotteessaan Siunsote muistuttaa, että kaikkien, joilla ei ole terveydellistä estettä, olisi hyvä käyttää kasvomaskia asioidessaan terveysasemilla, sairaalassa ja kaikissa muissakin Siunsoten toimipaikoissa.

– Kasvomaskia kannattaa käyttää kaikissa sisä- ja ulkotiloissa, joissa kohdataan muita kuin oman perheen jäseniä. Myös lähikontakteja olisi nyt viisasta vähentää kevään tapaan ja pysyä kotona, jos ei ole ihan välttämätöntä menoa, jäljitystyöstä viikonloppuna vastaava tartuntatautilääkäri Marjo Papinniemi kertoo.

Siun soten toiminta-alueella on perjantai-illan ja lauantain aikana varmistunut kolmetoista uutta koronavirustartuntaa.

– Tartunnoista kuusi on Lieksassa, muut Joensuussa ja Kontiolahdella. Joukossa on yksi ampumahiihtokisoihin liittyvä tapaus, josta kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU on tiedottanut.

Siun soten mukaan tartunnoille altistuneet henkilöt on kartoitettu ja heihin on oltu yhteydessä.

– Suurin osa tartunnoista on todettu karanteenissa jo olleilla henkilöillä, tartuntoja on saatu myös matkoilta koti- ja ulkomaassa. Kolmen tartunnan alkuperää ei ole pystytty varmuudella selvittämään.