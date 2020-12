Karjalaisen uutistontut Elli ja Eelis ovat piilotelleet näköislehtemme sivuilla jo kahdeksan päivän ajan. Hyvin nämä vekkulit on kuitenkin löydetty; päivittäin etsintään on osallistunut lähes 500 lukijaamme.

Olemme arponeet joka päivä Ellin ja Eeliksen löytäneiden kesken Karjalaisen tuotepalkinnon. Tähän mennessä arpaonni on suosinut seuraavia osallistujia: Markku Saukkonen Ylämylly, Markku Laitinen Outokumpu, Juha Pitkänen Lehmo, Helena Kaasinen Viinijärvi, Seppo Räsänen Joensuu, Vuokko Rummukainen Ylämylly, Ritva Pykäläinen Joensuu ja Pirjo Huusko Joensuu.

Elli ja Eelis jatkavat piiloleikkiään aina jouluaattoon asti, joten silmä tarkkana ja etsimään. Voit käydä vastaamassa osoitteessa karjalainen.fi/tonttu tai sähköpostilla osoitteessa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . Vastausaikaa on päivittäin kello 12 asti. Tontut seikkailevat siis näköislehdessä, mutta eivät lainkaan paperisessa lehdessä.

Karjalaisen näköislehti on sisällöltään samanlainen kuin painettu Karjalainen, minkä lisäksi siinä on päivittäin Extra-osio. Näköislehteen pääsee verkkosivuilta kohdasta "Lue näköislehteä" tai Karjalaisen mobiilisovelluksella. Jos et ole aiemmin käyttänyt sähköisiä palveluitamme, käy rekisteröitymässä osoitteessa karjalainen.fi/rekisteroidy.