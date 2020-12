Neljässä Pohjois-Karjalan kunnassa vielä alle viisi tartuntaa – Ilomantsi päätyi listalle tänään

Pohjois-Karjalan ilmaantuvuusluku koronaviruksen suhteen on saatu hieman laskuun.

Keskiviikkona ilmaantuvuusluku on tasan 47. Koko maan ilmaantuvuusluku on 104,6.

Pohjois-Karjalassa on THL:n tilaston mukaan ollut edellisen 14 vuorokauden aikana 77 tapausta. Sitä edeltävällä kahdella viikolla tapauksia oli 61. THL:n tilastossa voi olla pieniä, päivän tai parin viiveitä.

Pohjois-Karjalan 12 kunnasta seitsemän koronatartuntamäärät ovat julkisessa tilastossa. Se tarkoittaa, että niissä on ollut koko epidemia-aikana vähintään viisi tartuntaa.

Viimeisimpänä tilastoon on lisätty Ilomantsi. Ilomantsiin on kirjattu viisi koronavirustartuntaa.

Muut tiedossa olevat kunnat ovat: Juuka (6), Kontiolahti (7), Kitee (9), Liperi (10) ja Tohmajärvi (8).

Selvästi enemmän tartuntoja on ollut Lieksassa ja Joensuussa. Lieksassa on ollut syksyn aikana ainakin kaksi erillistä suurta rypästä, ja tartuntoja on kertynyt koko epidemia-aikana keskiviikon tiedon mukaan yhteensä 51.

Joensuussa tartuntoja on ollut 167.

Alle viisi tartuntaa koko epidemia-aikana on ollut siis Outokummussa, Nurmeksessa, Polvijärvellä ja Rääkkylässä.