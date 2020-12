Kolumni: Suomalaiset on kasvatettu olemaan hiljaa ruokapöydässä

Ulkomaalaiset kummastelevat, kun suomalainen perhe syö päivällisen 15 minuutissa puhumatta mitään. Ei siinä ole mitään ihmettelemistä. Se on kasvatuksen tulosta.

Suomalaiset opetetaan ensin päiväkodissa, koulussa ja sitten varusmiespalveluksessa syömään yhdessä mutta pölisemättä ja hölisemättä. Kun syödään, niin syödään. Sitten vasta puhutaan, jos on asiaa. Ruokailuunkin kuuluu tehokkuus. Hiljaisuus on kärsivällisyyttä ja hyvää käytöstä, turha möykkääminen moukkamaista kesken ruokailun. Rupattelun aika on myöhemmin.

Vaikka sitten saunassa. Tolkun suomalainen saunoo aina, kun mahdollista.

Kaikki ulkomaalaiset eivät usko vieläkään, että saunaan mennään ja saunassa ollaan alasti. Joku ihmettelee, miksi saunassa heitetään löylyä, koska silloin lauteilla ei voi lukea sanomalehteä.

Ainakin satatuhatta suomalaista käy saunomisen yhteydessä uimassa avannossa. Ulkomaalaisten mielestä se on sulaa hulluutta. Suomalaisia pidetään ujoina, mutta onko se sitten rohkeuden riitti hypätä hyiseen avantoon.

Myöa lumihangessa rypeminen löylyn jälkeen on hulluutta. Sellainen ei ole mies eikä mikään, jos ei ole ainakin kerran kokeillut. Ja lumihankeenkin mennään könyämään alasti.

Suomalainen voi juoda saunakaljansa lämpimänä, mutta mieluusti jääkylmänä. Ennen saunaa pullo tökätään hankeen jäähtymään ja mennään sitten ottamaan mahdollisimman kuumat löylyt. Lyhyt juomatauko, ja vielä kerran taas saunaan.

Ulkomaalaisten on vaikea ymmärtää tuollaista. Heille riittää, että saunaan mennään, ollaan ja tullaan pois.

Suomalainen kyläilykulttuuri on muuttunut pysyvästi. Enää ei ole aikaa kyläillä, kun kaikilla on niin kiire. Suomalaiset kyläilevät nykyään kännykällä ja somessa. Enää ei piipahdeta naapuriin, istuta siellä ovenpieleen ja ruveta rupattelemaan, jotta mitäpä sitä tänne teille kuuluu.

Suomalaiset eivät puhu kyläilykulttuurin muuttumisesta, koska se on asioita, joista ei puhuta. Suomessa on paljon muutakin, joista vaietaan kuin yhteisellä sopimuksella ja jopa kahdella kielellä.

Suomalainen puhuu vain silloin, kun on asiaa. Jos suomalainen puhuu, hän tarkoittaa mitä sanoo. Ulkomaalaistenkin kannattaa silloin kuunnella. Suomalaiset puhuvat siivosti vuorotellen. Sekin on kasvatuksen tulosta. Toisen keskeyttäminen on epäkohteliasta, ja vanhemmat puhuvat ensin.

Monia ulkomaalaisia yllättää, kun suomalaiset eivät halua kotiinsa yllätysvieraita. Vierailut on sovittava hyvissä ajoin etukäteen. Jos suomalainen sopii vierailuajan, se tarkoittaa, että tasan, ei kymmenen minuuttia etuajassa tai vartin myöhässä.

Ulkomaalainen pitää outona myös kenkien riisumista suomalaiselle kylään mentäessä. Suomessa hipsutellaan ja hipparoidaan kesät talvet sukkasillaan tai paljain varpain.