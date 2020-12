Siun sote suosittelee ryhmäliikunnan keskeyttämistä tammikuulle saakka - Ryhmäliikuntaa ei haluta määritellä tarkemmin, vaikka kysymyksiä on tullut paljon

– Tähän liittyen meille on tullut useita kysymyksiä. Pohjimmiltaan kyse on riskiarvioinnista. Siun soten koordinaatioryhmän viesti on se, että suositukset kannustaisivat eri toimijoita harkitsemaan ja tarkastelemaan oman toimintansa sisältämiä riskejä. Kaikki tilanteet, joissa ihmiset kohtaavat toisiaan lähikontaktissa samoissa tiloissa ilman kasvomaskeja ovat koronan leviämisen kannalta riskitilanteita, Prokkola sanoo.

Marraskuussa Joensuussa todettiin useita koronatapauksia ja -altistumisia opiskelijoiden Sykettä-liikuntaryhmissä, jotka keskeytettiin loppuvuoden ajaksi.

– Suosituksemme perustuu siihen, että marraskuussa 2020 monen positiivisen koronalöydöksen todettiin levinneen nimenomaan erilaisten jumpparyhmien sekä kuntosalien ryhmäliikuntatuntien kautta, Siun soten alueellisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja Sirpa Kaipiainen toteaa.

– Korona leviää ihmisten lähikontakteissa pisaratartuntana. THL:n mukaan liikunta- ja urheilutilanteet ovat riskipaikkoja, koska niissä ollaan usein lähikontaktissa ja niissä puuskutetaan samassa ilmatilassa. Tietojemme mukaan muualla Suomessa tartuntoja on levinnyt erilaisissa liikuntatilanteissa, Prokkola tuumaa.

Siun sote muistuttaa, että riskiä lisäävät ahtaat ja huonosti tuuletetut ryhmäliikuntatilat, hengityksen kiihtyminen liikunnan aikana, voimakas äänen käyttö ja tilanteet, joissa ei voi välttää fyysistä kontaktia tai ollaan lähekkäin ilman kasvomaskeja.

