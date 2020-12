Kyösti ja Kari Kakkoselta iso lahjoitus Kiihtelysvaaran kirkon hyväksi - Piispa Jolkkonen: "Voi olla hankkeelle aivan ratkaiseva"

Karjalainen näytti Petri Laaksosen Joulu Pohjantähden alla -konsertin suorana lähetyksessä Joensuun kirkosta.

Konsertti tuki kirkkokeräystä, jolla rahoitetaan uuden kirkon rakentamista.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kiihtelysvaaran kaunis ja historiallinen 250-vuotias puukirkko tuhoutui varhain sunnuntaiaamuna 23. syyskuuta 2018.

Joensuun kirkossa harvalukuisena yleisönä olivat kirkkokeräyksen suojelija, Kuopion piispa Jari Jolkkonen, kirkkoherra Anne Angervo, Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen, rouva Eeva-Liisa Karjalainen sekä kauppaneuvos Kyösti Kakkonen.

Tilaisuuden avauspuheenvuoron käytti valtiopäiväneuvos Matti Väistö, joka osallistui konserttiin yhdessä puolisonsa seurakuntaneuvos Eevi Väistön kanssa.

Kirkkokeräys alkoi viime vuoden alussa. Vastuuhenkilönä toiminut kiihtelysvaaralainen Matti Väistö siirtyy tehtävästään pois toimittuaan vetäjänä alusta asti.

Tavoitteena oli saada uuden kirkon rakennusrahastoon 500 000 euron alkupääoma kahdessa vuodessa. Matti Väistön mukaan summa vastaa noin kymmentä prosenttia kirkon rakentamiskuluista.

- Tähän mennessä kirkkokeräystilille on kertynyt 350 000 euroa. Keräyksen tavoitteeseen on siis vielä matkaa, ja tilillehän mahtuu enemmänkin, hän sanoi.

Matti Väistö esitti kiitoksensa kaikille, jotka ovat jo auttaneet.

- Olemme suuresti kiitollisia kaikille lahjoittajille ja kirkkokeräystä eri tavoin edistäneille. Samalla iloitsemme, että uuden kirkon rakentamishanke etenee rakennustoimikunnan valmistelussa.

Kauppaneuvos Kakkonen totesi itsekin kiihtelysvaaralaisena, että puukirkon jälleenrakentaminen on seutukunnalle suuri henkinen symboli.

Veljesten Kyösti ja Kari Kakkosen omistama Joensuun Kauppa ja Kone Oy lahjoittaa kirkon jälleenrakentamiseen 100 000 euroa.

Samalla yhtiö lahjoittaa uskonnollisaiheisen pronssiveistoksen tulevan kirkon ympäristöön. Veistoksen arvo on useita kymmeniätuhansia euroja, ja sen toteuttamisesta vastaa erillinen patsastoimikunta.

Kyösti Kakkonen luovutti lahjoituksen Eevi ja Matti Väistölle, joita hän kiitti isosta työstä hankkeen eteen. Rahastossa on nyt noin 450 000 euroa.

Kirkko vaaran laella on tärkeä osa Kari ja Kyösti Kakkosen lapsuusmaisemaa - ja kauppaneuvos Kakkosen sanoin - sen takia hyvin rakas.

- Perheemme ja sukumme jäseniä on aikaisista ajoista saanut kasteensa siellä, siellä käyty ripillä ja rippikoulussa, siellä on vihitty avioliittoon ja sieltä on siunattu maan poveen. Sankarihaudoissa on myöskin sukumme uhri isänmaalle.

Piispa Jari Jolkkonen kiitti sydämellisesti satoja kirkon hyväksi lahjoittaneita. Suurin yksittäinen lahjoitus on ollut Kakkosten lahjoitus.

- Se voi olla hankkeen kannalta myöskin aivan ratkaiseva. Voin vain aavistella, miten suurta iloa kiihtelysvaaralaiset tuntevat tästä oman kotikylän miesten lahjoituksesta, Jari Jolkkonen sanoi.

Piispa Jolkkonen kertoi, että seurakunnat ovat joutuneet raskain sydämin sanomaan ihmisille, että älkää tulko kirkkoon.

- Ehkäpä tutun kotikirkon ja yhteisen jumalanpalveluksen arvo kirkastuu erityisellä tavalla juuri silloin, kun se syystä tai toisesta meiltä kielletään tai riistetään. Näin kävi kiihtelysvaaralaisille, kun vanha, kaunis, tuttu ja rakas kotikirkko tuhoutui tulipalossa.

Jolkkonen sanoi, että alkujärkytyksen jälkeen menetys yhdisti kyläläisiä ennennäkemättömällä tavalla.

Konsertti oli tärkeä solistina toimineelle Petri Laaksoselle (laulu ja piano), Petri Hatakalle (koskettimet ja laulu) sekä Jan Lindströmille (kitara ja laulu). Laaksonen toi tervehdyksessään esiin koronan aiheuttaman poikkeusajan.

- Meidänkin jo 25 vuotta kestänyt perinteemme laulaa joulukonsertteja eri puolilla maata on nyt tämän konsertin varassa. Sitäkin suurempi ilo on musisoida Joensuun kauniissa kirkossa.

Kauppaneuvos Kakkonen mainitsi, että joulukonsertit ovat tapa hiljentyä vastaanottomaan tulevaa joulua ja sen suurta ilosanomaa. Hän oli konsertista hyvin vaikuttunut.

Konserttitallenne on Karjalaisen verkkosivuilla, ja jouluna konsertti lähetetään Radio Rexissä.

Konserttitallenteen voit katsoa tästä linkistä.