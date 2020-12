"Ei haluta ottaa sitä riskiä, että virustilanne pääsisi valtautumaan ennen joulua" - Lieksassa jatketaan rajoitustoimenpiteitä tammikuun alkuun

Koronavirustilanne Lieksassa näyttää tilannekuvan mukaan tällä hetkellä tasaantuneen jonkin verran. Tartuntaketjuja on saatu katkaistua.

Koronavirusnäytteiden ottaminen on tällä hetkellä vilkasta. Valmiusryhmä kannustaakin lieksalaisia edelleen hakeutumaan koronavirustesteihin matalalla kynnyksellä.

Karanteenissa tällä hetkellä on reilu kolmekymmentä henkilöä. Kaikkiaan Lieksassa on todettu 52 koronavirustartuntaa.

Rajoitustoimenpiteiden jatkamisella halutaan turvata tilanteen jatkuminen tasaisena joulunpyhien ja lomakauden yli.

- Koska tilanne vaikuttaa tällä hetkellä tasaantuneen, ei tässä vaiheessa haluta ottaa sitä riskiä, että virustilanne pääsisi valtautumaan ennen joulua, kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen perustelee päätöstä.

- Joulunajan suunnitelmat kannattaa kyllä tehdä hyvin harkiten, jotta mahdolliset altistumistilanteet pysyvät pieninä. Koko maan tilanne on kuitenkin edelleen huolestuttava, ja samoin on muistettava, että Pohjois-Karjala maakuntana on edelleen kiihtymisvaiheessa, Määttänen jatkaa.

Suljettuna pysyvät toimipisteet ja toiminnot ovat:

- liikuntakeskus Liehu ja uimahalli

- jäähalli Lieksa-areena

- koulujen liikuntasalit iltakäytön osalta

-KulttuurikeskuksenBrahe-Sali

- kansalaisopiston toiminta

-Kohtaamispaikan toiminta

- työllisyyspalvelujen Vauhdittamo (ryhmätoiminta sekä toiminta ajanvarauksella jatkuvat pienryhmissä)

Mukautetut toiminnot jatkuvat seuraavasti:

-Kaupunginkirjaston pikalainauspalvelu on käytössä, mutta kirjastoon ei voi jäädä oleskelemaan. Lehtisali ja ryhmätilat pysyvät suljettuina.

-Myös kirjastoauto toimii pikapalveluperiaatteella, ja lainauksen osalta pyritään ennakkovarauksiin. Autossa kerrallaan voi asioida enintään 4 asiakasta (rajoitus ei koske varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmiä).

-Kaupungintalolla asiointiin on varattava etukäteen aika.

-Pielisen Museo jatkaa toimintaa 20 henkilön kokoontumisrajoituksen mukaisesti.

-Pielisen Karjalan musiikkiopisto jatkaa etäopetuksessa.

Opetus- ja nuorisotoiminta

-Toisen asteen koulujen maskisuositus on edelleen voimassa.

-Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toiminta jatkuu ennallaan, toimipaikoissa on voimassa vierailukielto.

-NuorisokahvilaNuokkari jatkaa toimintaa Aluehallintoviraston yleisötilaisuuksille asettamien rajoitusten mukaisesti.

Valmiusryhmä kannustaa noudattamaan tunnollisesti annettuja ohjeita. Turvavälien pitäminen, hyvä yskimis- ja käsihygienia sekä kasvomaskien käyttäminen ovat ensisijaisia keinoja viruksen leviämisen estämisessä. Koronavilkku-sovelluksella mahdollisten altistumisten jäljille päästään nopeasti.

Mahdollisten flunssaoireiden ilmetessä voi tehdä oirearvion osoitteessa http://www.omaolo.fi tai ottaa yhteyttä Päivystysapuun p. 116 117 tai soittaa omalle terveysasemalle p. 013 330 2831. On huomioitavaa, että terveysasemalle on soitettava aina ennen paikalle menoa.

Valmiusryhmä jatkaa tilanteen aktiivista seuraamista. Mikäli tilanne jatkuu tasaisena, valmiusryhmä kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 4. tammikuuta 2021. Tilanteen mahdollisesti muuttuessa valmiusryhmä kokoontuu jo aiemmin.