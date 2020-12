Palaneesta talosta löytyi vainaja Outokummussa, palon syttymissyystä ei ole vielä tietoa – poliisi pyytää havaintoja

– Samassa yhteydessä ilmeni, että talossa yksin asuneeseen Rauno Maliseen ei ole saatu yhteyttä 7. joulukuuta jälkeen.

Poliisi on tehnyt tapahtumapaikalla teknistä tutkintaa. Omakotitalo paloi kivijalkaan saakka.

– Tulipalon syttymissyystä ei ole toistaiseksi tietoa. Saatujen tietojen perusteella on todennäköistä, että tulipalo syttyi keskiviikkona 9. joulukuuta. Teknisessä tutkinnassa on saatu myös viitteitä siitä, että palaneen talon raunioissa on vainaja, Hämäläinen toteaa.

Asiassa ei ole tämän hetken tietojen mukaan syytä epäillä rikosta. Poliisi tutkii asiaa palonsyyn tutkintana ja kuolemansyyn selvittämisenä.

Poliisi selvittää tapahtumien kulkua. Lisäksi poliisi pyytää alueen asukkailta ja alueella liikkuneilta havaintoja Malisen liikkeistä sekä tapahtumapaikan lähistöllä liikkuneista henkilöistä tai ajoneuvoista 7.–13. joulukuuta.

Malinen on syntynyt vuonna 1939, ja hän on 173 senttimetriä pitkä. Hän on hoikka, ja hänellä on harmaat lyhyet hiukset, Hämäläinen kertoo.

– Havainnot ja vihjeet voit lähettää Itä-Suomen poliisilaitoksen vihjesähköpostiin osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai vihjenumeroon 0295 415 232.