Nainen voi olla sitä mieltä, että suurin turhake on sittenkin mies. Miehelle taas nainen saattaa olla elämän kallein turhake. Ei ihme, miksi turhakkeet kiinnostavat ja ovat kiinnostavia.

Sanakirjan mukaan turhake tarkoittaa tarpeetonta ja yleensä tavaraa. Siitä lähtee myös Suomen Luonto -lehti, joka valitsi 21. kerran Vuoden turhakkeen yli 500 ehdokkaan joukosta. Tuon kyseenalaisen kunnian saa nyt kertakäyttögrilli.

Sen ehdottaja perusteli muun muassa näin: ”Liian helppo kantaa mukana ja käyttää, liian helppo jättää ja hylätä.” Kertakäyttögrilli kuumenee nopeasti jopa 600 asteeseen. Jäähtyminen turvalliseksi kestää useita tunteja. Kellä on muka aikaa odotella, jos menojalka vipattaa ja korvien välissä suhisee.

Jos grilli jätetään kuumana luontoon tai pannaan jätteisiin, on tulipalovaara suuri. Viime vuonna toistakymmentä maastopaloa sai hyvin todennäköisesti alkunsa kertakäyttögrillistä.

Kertakäyttögrilli on helppo tuomita ja teilata. Ilmankin tulee toimeen ja pysyy elossa. Sitä paitsi ei ole mies eikä mikään, jos ei syö grillimakkaraa kylmänä ja siemaise päälle taskulämmintä kaljaa.

Tuomion saa myös koko kertakäyttökulttuuri, jota sitäkin ehdotettiin turhakkeeksi. Entistä enemmän on tuotteita ja tavaroita, jotka on suunniteltu ja tehty kestämään vain yhden ihmisen käytössä ja hyvin lyhyen aikaa. Rikki menneitä ei voi korjata ja uusiokäyttää, koska tuotteen laatu tai materiaali on huono. Tai korjaaminen tulee kalliimmaksi kuin uuden ostaminen.

Kertakäyttömukit ja muovipillit ovat vain pisara meressä mutta kuitenkin merkityksellisiä. Jos kehitys jatkuu tätä menoa ja kiihtyy, niin pian ei mereen mahdu merta ollenkaan. On vain pelkkää muoviroskaa.

Kuten aiempinakin vuosina, niin turhake-ehdokkaat peilaavat hyvin aikaansa. Tänä vuonna ehdotettiin lentomatkoja ja koronavirustakin, joka tuskin jää edes kertakäyttöilmiöksi. Vuoden turhakkeen valintaakin ehdotettiin Vuoden turhakkeeksi. Tämä saattaa kieliä turnausväsymyksestä.

Uusia herkkupaloja löytyy onneksi joka vuosi. Tänä vuonna sellainen on esimerkiksi alkoholiton viini kissoille ja koirille. Miten sitä onkaan tullut toimeen vuosikymmenet ilman sellaista. Kissalle tai koiralle loraus viiniä ja isännälle iltanapsu. Heti on helpompi ruveta lässyttämään vauvakielellä.

Napostelujuustonkin tarve on ymmärretty vasta hiljattain. Samaa juustoa kuin normipaketissa, mutta yksittäispaloina pakattuna. Vain muovin määrä on kasvanut, ja arvattavasti tuotteen hinnan.

Kotona kun mököttää nurkissa, eikä hurraa muutenkaan, niin yhtään ei kaipaa katsomoläpsyttimiä. Se on sellainen muovilla päällystetystä pahvista taiteltu kannatusviuhka, eli äänekäs riesa.

Akkukäyttöinen jääraappa on yhtä tarpeellinen kuin oma kotelo banaanille. Tai istuttava sähköpotkulauta. Sellainen hassu joulupaita on paras, missä vilkkuu riehakkaat värivalot.