Koronatesteihin hakeuduttava myös jouluna - jouluruuhkissa on tärkeää käyttää maskia oikein

- Jos tuntee olonsa vähänkin sairaaksi, on hakeuduttava testiin soittamalla ensin päivystysapuun 116 117 tai täyttämällä Omaolo-oirekaavion, Sieberns neuvoo.

Erityisen tärkeää on hakeutua testiin, jos oireiden lisäksi taustalla on matkustelua, lähipiirissä on tartunta, on käynyt paikoissa, joissa on todettu tapahtuneen altistumisia, tai jos koronavilkun kautta saa hälytyksen.

Joulun- ja uudenvuodenpyhinä kuntien terveysasemien infektiovastaanotot ovat kiinni, mutta maakunnan pohjoisosissa Nurmeksessa ja Lieksassa on mahdollista käydä testeissä rajattuina aikoina. Lieksassa näytteenotto on auki joulupäivänä 25. joulukuuta kello 12-15, 27. joulukuuta kello 8-15 ja 2. tammikuuta kello 8-15. Nurmeksessa testejä otetaan juhlapyhinä kello 9-12.

Muualta on pyhinä tarvittaessa käytävä testeissä Joensuussa Tikkamäen testauspisteessä. Testiin hakeutuva voidaan ohjata myös yksityiselle testauspisteelle. Poikkeustapauksissa testaus voidaan järjestää myös muutoin.

Tällä hetkellä testauskapasiteetti Pohjois-Karjalassa on hyvä, ja testituloksen saa 1-2 päivässä.

Joulun ja uudenvuoden juhlakausi huolestuttaa Siun sotessa. Mikäli koronatartuntoja tulee, se näkyy sairastumisina tammikuun alkupuolella. Asiaa vaikeuttaa se, että koronatauti on tarttuva jo 48 tuntia ennen oireita.

- Tämä tuo haasteen tapaamisiin ja vierailuihin. Kukaanhan ei voi tietää, onko tulossa sairaaksi vai ei. Siksi ei-välttämättömiä tapaamisia juhlapyhien yhteydessä pitäisi välttää, jos mahdollista, muistuttaa infektiolääkäri Jukka Heikkinen Siun sotesta.

Heikkinen suosittelee, ettei joulun alla usein ruuhkautuvissa kaupoissa liikuta ainakaan turhaan.

- Käytetään suojaimia, erityisesti maskia. Maskia on tärkeää käyttää oikein.

Heikkisen mukaan hoivakodeissa olevia omaisia voi käydä tervehtimässä, mutta se edellyttää suojainten käyttöä. Vierailuista on sovittava etukäteen. Toistaiseksi hoivakodeissa Pohjois-Karjalassa on todettu vain yksi tartunta Lieksassa, eikä siitä ole tullut jatkotartuntoja.

Joulun viettoon Pohjois-Karjalaan tulevien, esimerkiksi perheiden muualla opiskelevien nuorten, olisi hyvä olla omaehtoisessa karanteenissa ennen vierailua.

- Vierailun aikana voi harkita jopa maskin käyttöä, Heikkinen ohjeistaa.

Sieberns toivoo, että muualta matkustavat nuoret tapaavat kavereitaan mieluiten ulkotiloissa.

Pohjois-Karjala on edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa, ja siksi Siun soten alueellinen koronavirusepidemian tilannekuvatyöryhmä päätti torstai-iltana jatkaa voimassa olevia suosituksia 10. tammikuuta saakka. Ryhmäliikunnan välttämistä koskeva suositus laajennettiin koskemaan kaikkea aikuisten ryhmissä tapahtuvaa harrastustoimintaa.

Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialuejohtaja Sirpa Kaipiaisen mukaan tartuntojen määrän kasvu on viime viikkoina tasaantunut, mutta taudin ilmaantuvuusluku on pysynyt lähes ennallaan. Nyt se 42,7 sataatuhatta asukasta kohden. Karanteenissa olevien määrä on pudonnut alle 200:n, kun enimmillään karanteenissa on ollut yhtä aikaa yli 600 ihmistä.

Myönteistä taudin leviämisen hillitsemisessä on myös se, että positiivisiksi testatuista 44 prosenttia on sairastunut ollessaan jo karanteenissa. Tartunnoista 85 prosenttia pystytään jäljittämään.

- Huolestuttavaa on kuitenkin se, että tartuntoja on viimeisen viikon aikana raportoitu yhdeksässä kunnassa ympäri maakunnan, ja useat tartuntaketjut ovat toisistaan irrallisia, sanoo Kaipiainen.

Kaipiainen on huolestunut myös siitä, että yli 60-vuotiaiden osuus tartunnan saaneista on kasvussa. Tällä hetkellä tartunnoista 13 prosenttia on yli 60-vuotiailla.

- Tämä on vakava asia, sillä iän myötä riski joutua sairaalahoitoon ja jopa tehohoitoon kasvaa.

Eniten tartuntoja on 30-60-vuotiailla, joilla on 40 prosenttia tartunnoista. 38 prosenttia tartunnoista on alle 30-vuotiailla.

Viimeisen kahden viikon aikana Pohjois-Karjalassa on todettu 77 tartuntaa ja viimeisen viikon aikana 34 tartuntaa.

Pohjois-Karjalassa pienehköjä joukkoaltistumisia on tapahtunut kouluissa ja asumisyksiköissä. Tartuntoja on tapahtunut perhepiirissä, perhetapahtumissa ja työpaikoilla.

- Esimerkiksi jos on käynyt pahemmilla epidemia-alueilla, tai sieltä on ollut vierailuja tänne perheisiin, on tullut tartuntoja, tarkentaa Kaipainen.

Testatuista positiivisia on viimeisen seitsemän vuorokauden aikana ollut 1,12 prosenttia. Sairaalahoidossa on ollut vain yksittäisiä potilaita viimeisenä kahtena viikkona.

Viime aikoina tartuntatautirekisterissä Pohjois-Karjalan osalta on vähennetty tartuntamääriä. Se johtuu siitä, että muualla asuvien tartuntoja on kirjattu rekisteriin kahteen kertaan, ja näiltä osin rekisteriä on siivottu.

Koronaepidemia

Voimassa olevat suositukset

Itä-Suomen aluehallintovirasto (Avi) on kieltänyt Pohjois-Karjalan alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä.

Suositellaan kasvomaskien käyttöä julkisissa sisätiloissa ja muissa tilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää.

Suositellaan aikuisten ryhmäliikunnan ja ryhmissä tapahtuvan harrastustoiminnan välttämistä.

Suositellaan korkeakoulujen väliaikaisen etäopetuksen jatkamista huomioiden välttämättömän lähiopetuksen tarpeet.

Suositellaan etätyön tekemistä aina kun mahdollista.

Suositellaan välttämään matkustamista kotimaassa ja ulkomailla.