MT: Puuston tilavuusarvio voi heittää kymmeniä miljoonia kuutioita, kun puut ovat solakampia kuin ennen

Siinä kun keskiverto metsänomistaja on vuosikymmenten myötä kenties pyylevöitynyt, on metsän puuston runkomuoto keskimäärin solakoitunut siihen nähden, mitä se oli 50 vuotta sitten.

Maaseudun Tulevaisuus kertoo, että tutkimusprofessori Annika Kangas Luonnonvarakeskuksesta (Luke) laatii tutkijakollegoidensa kanssa uusia tilavuusmalleja, koska entisten mallien pohjana olevien puiden muoto oli erilainen kuin nyt. Uudet mallit perustuvat otokseen nykypuustosta.

Puunrunkojen tilavuutta on laskettu 1980-luvulta saakka professori emeritus Jouko Laasasenahon laatimilla yhtälöillä. Yksinkertaisimmassa yhtälössä tilavuus lasketaan pelkästään rinnankorkeusläpimitan perusteella, toisessa yhtälössä on mukana myös puun pituus ja kolmen selittäjän mallissa on lisäksi vielä kuuden metrin korkeudelta mitattu läpimitta.

Kankaan mukaan kahden ja kolmen selittäjän yhtälöt antavat keskimäärin eri tuloksen ja ero on kasvanut vuosien myötä. Tästä tutkijat päättelevät, että puut ovat solakoituneet.

Uudet mallit antavat 1–2 prosenttia pienempiä tilavuuksia kuin vanhat. Puulajeista muutos on suurin koivulla ja pienin männyllä. Yhden prosentin muutos koko Suomen puuston tilavuudessa merkitsee noin 25 miljoonaa kuutiometriä.

Luken Joensuun toimipaikassa työskentelevä Kangas huomauttaa, ettei uusien mallien käyttöönotto vaikuta millään tavoin puun mittaamiseen puukaupassa; monitoimikoneet ovat mitanneet ja mittaavat puiden tilavuudet oikein.

