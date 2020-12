Uusia koronatartuntoja ympäri Pohjois-Karjalaa - altistumisia ainakin Uimaharjussa ja Outokummussa

Siun sote tiedotti tartunnoista maanantaina.

Uusia tartuntoja varmistettiin Lieksassa, Outokummussa, Ilomantsissa, Kiteellä ja Joensuussa. Tartunnan saaneiden henkilöiden lähikontaktit on jo kartoitettu ja heidät on asetettu karanteeniin.

Siun soten mukaan Enon ja Uimaharjun alueella on todettu viimeisen viikon aikana useampia koronavirustartuntoja, joiden lähdettä ei ole pystytty selvittämään. Uimaharjussa lounaskahvila Saanassa on myös voinut mahdollisesti altistua virukselle viime viikolla.

Siun sote kehottaa Uimaharjun ja Enon alueen asukkaita erityiseen varovaisuuteen. Koronavirustesteihin on tärkeää hakeutua mahdollisimman nopeasti lievissäkin oireissa.

Outokummussa puolestaan varmistui jatkotartunta, joka liittyi Kummun koulun aiempiin tartuntoihin. Uusimman tartunnan vuoksi on asetettu parikymmentä henkilöä karanteeniin Kummun koulun esikoululaisista ja henkilökunnasta. Siun sote on ollut yhteydessä kaikkiin karanteeniin asetettuihin jo eilen sunnuntaina. Lisäksi Outokummun kaupunki on tiedottanut kaikkia esikoululaisten vanhempia Daisy-viestillä. Osa esikoululaisista on joululomalla päiväkodissa hoidossa. Jos lasta ei ole määrätty karanteeniin, voi päivähoidossa olla sovitusti.

Lisäksi Siun soten Honkalampi-keskuksen koulun toiminta ja kehitysvammaisten päivätoiminnat on Honkalammella, Liperissä, Rantakylässä ja Utrassa keskeytetty ja siirretty aikaistetulle joulutauolle. Kyseessä on varotoimi mahdollisten altistumisten vuoksi.

- Monet näiden palvelujen asiakkaista kuuluvat koronaviruksen riskiryhmiin perussairauksiensa takia. Siun sotesta ollaan suoraan yhteydessä altistuneisiin ja heidän perheisiinsä, lisäksi kaikkiin kyseisten päivätoimintojen asiakkaisiin sekä Honkalampi-keskuksen koululaisten perheisiin ollaan yhteydessä toiminnan järjestelyistä.

Alla listattuna mahdolliset altistumispaikat

Joensuu/ Uimaharju

ke 16.12. 8–13 Lounaskahvila Saana

ma 14.12. 7–13 Lounaskahvila Saana

su 13.12. 14–19 Lounaskahvila Saana

to 10.12. klo 7–14 Lounaskahvila Saana

Lieksa

ma 14.12 klo 10.30–11 Lieksan leipomokahvila

ma 14.12. klo 12.30–12.50 Lieksan Pizzeria

Liperi

to 17.12. klo 11–12 Grilli-kahvio Sisu

Lähde: Siun soten verkkosivu 21.12.2020