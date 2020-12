Aivan itärajalla sijaitseva 26 asukkaan Saarivaara on osa Joensuuta, vaikka keskustaan on matkaa 86 kilometriä - "Täällä on rauhallista olla"

Väkeä saapuu nuorisoseura Sarastuksen talon pihaan tiputellen. Aurinko laskee pian korkeiden puiden taakse, ja kesäillan olisi määrä kulua mölkynheiton parissa. Joensuun kaupunkiin kuuluva Saarivaaran kylä sai tänä vuonna Vuoden kylä 2020 -kunniamaininnan. Juuri mölkyn kaltainen viihde on yksi kunniamaininnan peruste.

Saarivaara onkin kokoluokassaan erittäin aktiivinen ja vireä kylä. Mölkyn lisäksi pienellä kylällä on muutakin toimintaa. Esimerkiksi tiistai-iltoina on yhteiskävelyä. Kylätaloa on värkätty talkoovoimin, ja siellä pidetään toimintaa ympäri vuoden.

Kesällä pidetään kirpputoria ja talvella satavuotias nuorisoseurantalo muuttuu kansalaisopiston verstaaksi.

Kylien välistä aktiivisuutta virittelevä saarivaaralainen Teuvo Nissinen ajattelee, että aktiivisuus ja pienten kylien välinen yhteistyö syntyy tekemällä, mutta hitaasti. Yhteistyö rakentuu vastavuoroisesti, ja tärkeää on, että sen eteen tekee jotain.

Saarivaaralaiset tietävät, että naapureilta voi aina kysyä apua. Aika harvoin tulee mitään kuitenkaan tarvittua, asukkaat pohtivat.

– Kerran olen teiltä hakenut vaniljasokeria, Päivi Karjalainen toteaa naapurilleen huvittuneesti.

Niin, onhan lähimpään ruokakauppaan sellaiset 30 kilometriä. Kauppaan ei siis lähdetä ajamaan yhden mieliteon vuoksi, vaan monet asukkaista ostavat viikon ruokatarpeet kerralla. Useimmiten se tarkoittaa kukkuraisia ostoskärryjä.

– Joku sanoi joskus, että ostoskärryihin pitäisi silloin laittaa laidat, Päivi Karjalainen nauraa.

Saarivaaraa ympäröivien puiden jylhyys korostaa kylän pientä kokoa.

Saarivaara on osa Joensuuta, vaikka kylään onkin 84 kilometriä Joensuun keskustasta. Kylä sijaitsee Tuupovaarassa, josta löytyy lähimmät palvelut, kuten ala-aste ja ruokakauppa.

Pieniä kyliä Joensuussa. Aineisto on koottu Joensuu taskussa 2020 -tilastosta. Osa asuinalueiden asukasmääristä on yhdistetty. Karjalaisen aineistoon on kerätty tietoa myös Pohjois-Karjalan kylien nettisivuilta.

Vakioasukkaita Saarivaarassa on 26, ja siitä saarivaaralaiset ovat ylpeitä. Aikoinaan asukkaita oli jopa 150, mutta ajat muuttuvat.

Alueen tontteja on muinoin lohkottu, ja osa asukkaista asuu kylässä jo kolmannessa sukupolvessa. Osalla asukkaista on myös sukujuuria kylällä, pikkuserkkuja joukosta löytyy ainakin.

Kesäasukkaita alueelle tulee joka kesä. Heistä tai heidän lukumääristään ei ole täysin varmaa tietoa, maatalousyrittäjä Teuvo Nissinen kertoo. Ympärivuoden asuttuja taloja kylässä on 16.

Puolessa tunnissa 16 ihmistä on saapunut pelaamaan ja kertomaan Karjalaiselle, millaiselta Saarivaarassa tuntuu asua. Mölkyn peluu viivästyykin, sillä kyläläisistä monet ovat kovia tarinoimaan. Tai niin on varmasti jokainen, mutta kaikki eivät ehdi päästä edes ääneen. Mihinkään ei ole kiire.

Joukon kokoontuessa korostuukin, että vaikka asukkaita olisi tuhansien sijaan vain parisenkymmentä, niin kertomusten suuruus ja jutustelun tärkeys ei muutu mihinkään.

Yhdessä kyläläiset tunnustelevat kokemuksiaan itärajan tuntumassa asumisesta. Ensimmäisenä esiin nousee Saarivaaran läheisyys Venäjään. Itänaapurin läsnäolo on näkynyt kylän historiassa luonnollisesti vahvasti. Rajan tuntumassa eläminen vaikutti kylässä asuneisiin erityisesti sodan ja Neuvostoliiton aikaan.

Nykypäivänä itärajan ja rajavyöhykkeen jatkuva läsnäolo tuntuu saarivaaralaisista ennen muuta eksoottiselta. He ovat kahden maan välissä, mikä luo auttamatta tunteen jostain suuresta.

Torstai-illan mölkkyä pelaamassa ovat Seija Lauronen, Päivi Karjalainen, heittämässä Esko Oikarinen, Seija Karjalainen, Kaija Nissinen, Juhani Miinalainen, Martti Karjalainen, Pauli Hakkarainen, Aarre Nissinen ja Matti Karjalainen.

Saarivaara on entisen Korpiselän kunnan kylä, jonka itäosa luovutettiin Neuvostoliitolle vuonna 1944. Venäjän puolelle jääneeseen, nykyisin tyhjillään olevaan, Korpiselän kirkonkylään matkaa on noin 15 kilometriä.

Niiralan rajan yli tulevat venäläiset ovat olleet aiempina kesinä kylän läpikulkijoissa suhteellisen suuri joukko. Saarivaaralaisten seurantalolla pitämä kesäkirpputori on ollut myös venäläismatkustajien suosiossa, Arja Miinalainen tietää.

Arja Miinalainen, 74, on asunut kylässä koko ikänsä. Kylätalo on täynnä hänelle tärkeitä muistoja.

Venäjän puolella voi käydä auton tankkaamisen lisäksi myös vaikka parturissa, Esko Oikarinen kertoo. Edullisemmalle bensalle onkin tarvetta, kun työmatkaa saattaa kertyä yhteen suuntaan jopa 80 kilometriä. Toisaalta osa kylän työssäkäyvistä asukkaista tekevät sellaista työtä, jonka alue ulottuu lähimaastoon.

– Jos täällä haluaa olla, niin pitää tehdä sitä, mitä on saatavilla, toteaa Teuvo Nissinen, jonka työhön on kuulunut monenlaiset maataloustyöt.

Kylässä on osaava henki, ja asukkaat vitsailevat siitä, kuinka yhdestä kylästä löytyy osaamista kaikilta mahdollisilta osa-alueilta. Hyvä, ettei ihan synnytyksiä ole päästy avustamaan. Kylästä löytyy myös oma taiteilija, joka on esimerkiksi maalannut vaakunat seurantalolle ja naivistiset opastekyltit läheiselle uimapaikalle.

Ainoa elintärkeä kylältä puuttuva asia kaupan lisäksi on terveyspalvelut. Ne ovat kaukana, mutta siihen kyläläiset ovat jo tottuneet.

– Täällä pitää oikeasti jopa miettiä mitä tekee. Uhkarohkea ei oikein voi olla, Päivi Karjalainen ajattelee.

Teuvo Nissinen kertoo, kuinka hädän tullen kylään on lähetetty pelastushelikopteri. Tiukan paikan tullen apu pääsee perille, mutta pienemmissä tapaturmissa käytännön järjestelyt ovat tietysti kinkkisemmät.

Omanlaista turvallisuuden tunnetta kyläläisille suo Niiralan tullin läheisyys. Rajavartioston autot liikkuvatkin kylätiellä melko tiuhaan. Siitä tulee monen kyläläisen mielestä turvallinen olo. Rajavartijat tulevatkin hälytystilanteessa paikalle usein ennen poliisia ja ambulanssia.

Arja Miinalainen on asunut kylässä koko ikänsä. Muistoja on seitsemänkymmenen vuoden aikana kertynyt paljon. Lapsuudesta Miinalainen muistaa, kuinka he äidin kanssa pesivät seurantalon lattiaa. Laudat hangattiin hiekan kanssa, silloin kun ei pesuaineita ollut.

– Tälleen vaan hangattiin, Miinalainen näyttää jalallaan.

Miinalaisen nuoruudessa talolla järjestettiin viikottain iltamia.

– Oli vitsinkerrontaa, useamman kerran näytelmiä, runoja ja kertomusta, mitä siihen aikaan sitten olikaan.

Miinalainen toimi nuoruudessaan myös Kalevan nuorten ohjaajana. Nuorisoseurantalo onkin Miinalaiselle valtavan rakas. Kylässä parasta on kaikki, mäistä muihin asukkaisiin.

– Kaksi kuukautta Helsingissä riitti minulle. Sitten kun meidän äiti alkoi sairastelemaan ja minulle kirjoitti, niin tulin takaisin. Voi kauhea, jos täältä joutuisi lähtemään.

Vuodenaikojen vaihtelua kyläläiset seuraavat rentouttavan läheltä. Asuminen tuntuu rauhalliselta ja turvalliselta, eikä moni voisi kuvitellakaan muuttavansa kotiseudultaan pois. Kari Pöyryllä on suuri talo, joka pitää ennen media-alalla työskennellyttä juuri sopivan kiireisenä.

– Mua ei saa isoon kaupunkiin enää millään. Olen jo ympäri maailmaa kiertänyt, ettei mua koneeseenkaan saa enää kuin maksamalla. Täällä on rauhallista olla, ei voi valittaa millään lailla. Vähän enemmän hommaa, mutta se on hyvä vaan. Pysyy hoikkana, 17 vuotta Saarivaaralla asunut Pöyry tuumaa tyytyväisin elkein.

Kunniamaininta: Saarivaaran kylä

Pohjois-Karjalan kylät ry ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto myöntää Saarivaaralle kunniamaininnan Vuoden kylä 2020 -kilpailussa.

Kokoluokassaan erittäin aktiivinen ja vireä kylä.

Vakioasukkaita 26.

Rajoittuu idässä Venäjään ja rajavyöhykkeeseen.

Tuupovaaran kirkonkylälle 29 kilometriä.

Joensuuhun 84 kilometriä.

Kylätoimintaa harjoittaa Saarivaaran Sarastus ry, jolla on oma talo, Saarivaaran Nuorisoseurantalo.

Nuorisoseurantalo on valmistunut 1920-luvulla ja se toimii kylän kokoontumispaikkana.